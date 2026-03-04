Iran grozi atakami na ambasady Izraela na całym świecie!

Rzecznik irańskich sił zbrojnych zagroził atakami na izraelskie ambasady na całym świecie, jeśli Izrael nie zaprzestanie działań.

Groźby pojawiły się po zmasowanym ataku izraelskiego lotnictwa na kompleks wojskowy w Teheranie, gdzie zrzucono 250 bomb.

Wcześniejsze naloty Izraela i USA na Iran, w tym zabicie najwyższego przywódcy, spotkały się z odwetem Teheranu.

Czy eskalacja konfliktu doprowadzi do globalnych ataków terrorystycznych i jakie będą dalsze kroki Izraela?

Iran grozi atakami na całym świecie

"Jeśli Izrael popełni tę zbrodnię, zmusi to nas do uczynienia pełnoprawnego celu z ambasad izraelskich na całym świecie" – takie słowa padły z ust rzecznika sił zbrojnych Iranu, generała Abolfazla Szekarcziego. Groźby wystosował w przemówieniu telewizyjnym, transmitowanym na żywo. Przypomnijmy, że armia izraelska ostrzegła we wtorek, że "przedstawiciele terrorystycznego reżimu irańskiego znajdujący się wciąż w Libanie powinni natychmiast opuścić ten kraj, bo inaczej grozi im, że staną się celem". Siły Obronne Izraela dały im na to 24 godziny.

Izrael zrzucił w Teheranie 250 bomb

Wcześniej w środę, 4 marca, izraelskie lotnictwo przeprowadziło ataki na potężny kompleks wojskowy w Teheranie, mieszczący siedziby i personel wszystkich instytucji bezpieczeństwa Iranu. Nalot został przeprowadzony przez 100 myśliwców we wschodniej części Teheranu. Zrzucono ponad 250 bomb. Zaatakowane zostały siedziby Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), sił Al-Kuds, które są elitarną jednostką IRGC, dowództwa wywiadu, paramilitarnych sił Basidż, wydziału cybernetycznego, jednostki sił specjalnych irańskiego MSZ oraz jednostki do tłumienia protestów.

W sobotę, 28 lutego, Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneia. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

