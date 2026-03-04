Iran chce rozmawiać z CIA?! "Są gotowi na zakończenie wojny"

"New York Times" donosi o rzekomej gotowości irańskiego wywiadu do rozmów z CIA w sprawie zakończenia konfliktu.

Irańska agencja Tasnim zaprzecza tym doniesieniom, nazywając je "wojną psychologiczną".

Biały Dom i CIA nie wydały jeszcze oficjalnego stanowiska, a ambasador Iranu wykluczył negocjacje.

Czy doniesienia o rozmowach są prawdziwe, czy to tylko element wojny informacyjnej?

Iran gotów rozmawiać z CIA? Sprzeczne informacje

Koniec wojny na Bliskim Wschodzie? "New York Times" poinformował w środę, 4 marca, że agenci irańskiego wywiadu zasygnalizowali gotowość podjęcia rozmów z amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą (CIA) na temat zakończenia wojny. "Oferta została złożona za pośrednictwem agencji szpiegowskiej z nieznanego kraju" - przekazuje "NYT", powołując się na urzędników z Bliskiego Wschodu i Zachodu, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Oczekiwanie na stanowisko Białego Domu

Jednak agencja informacyjna Tasnim z Iranu przekazała, że źródło z irańskiego ministerstwa wywiadu zaprzeczyło tym doniesieniom, nazywając je "absolutnymi kłamstwami i wojną psychologiczną w środku konfliktu". Dziennik poprosił Biały Dom i CIA o komentarz w tej sprawie. Jak dotąd nie ma ich oficjalnego stanowiska. Zgodnie z tym, co pisze "NYT", urzędnicy w Waszyngtonie sceptycznie podchodzą do tego, jakoby Iran i administracja Trumpa byli rzeczywiście gotowi na rozejm, "przynajmniej w krótkiej perspektywie".

Serwis przypomina jednocześnie, że ambasador Iranu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie we wtorek, 3 marca, wykluczył na razie jakiekolwiek negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, kilka dni po tym, jak USA i Izrael rozpoczęły wspólne ataki na jego kraj.

