Pentagon o Iranie: "Jest już po nich, wkrótce będziemy mieli całkowitą kontrolę"

Szef Pentagonu, Pete Hegseth, ogłosił, że "jest już po Iranie", zapowiadając zdecydowane działania USA.

Padły mocne słowa o całkowitej kontroli przestrzeni powietrznej i niszczeniu irańskiego potencjału militarnego.

Generał Dan Caine zapowiedział rozszerzenie operacji w głąb Iranu, z użyciem ciężkich bomb naprowadzanych przez GPS.

Co oznaczają te deklaracje dla przyszłości konfliktu i czy Iran jest w stanie się obronić?

"Iran wie, że jest już po nich"

PILNE! Szef Pentagonu zadeklarował w środę, 4 marca, że "jest już po Iranie". Podczas konferencji prasowej padły bardzo mocne słowa. "Ameryka wygrywa zdecydowanie, druzgocąco i bezlitośnie. Jest już po nich i oni o tym wiedzą, a przynajmniej wkrótce się o tym dowiedzą, a my dopiero zaczęliśmy ich ścigać, demontować, demoralizować, niszczyć i pokonywać ich potencjał" - powiedział Pete Hegseth.

Druzgocące słowa szefa Pentagonu

"Mam nadzieję, że wszyscy obserwujący rozumieją, czym jest niekontestowana przestrzeń powietrzna i pełna kontrola. To oznacza, że będziemy latać cały dzień, całą noc, dzień i noc, odnajdując i niszcząc produkcję rakiet i obronnej bazy przemysłowej irańskiej armii, odnajdując ich przywódców i ich dowódców wojskowych. Będziemy latać nad Teheranem, nad Iranem, nad Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańscy przywódcy będą patrzeć w górę i widzieć tylko nas i izraelskie siły powietrzne w każdej minucie każdego dnia, aż stwierdzimy, że to koniec - i Iran nie będzie mógł nic z tym zrobić" - mówił dalej.

Towarzyszący Hegsethowi przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine, dodał, że USA mają dotąd lokalną kontrolę nad niebem na południowej flance Iranu, lecz amerykańskie siły będą stopniowo posuwać się w głąb kraju. Oznaczać to ma przejście z użycia pocisków dalekiego zasięgu do zrzucania ciężkich bomb naprowadzanych przez GPS. Generał zapewnił też, że USA posiadają wystarczająco amunicji - zarówno ofensywnej, jak i defensywnej - do zrealizowania swoich celów.

