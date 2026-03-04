Iran wystrzelił rakietę w kraj NATO?! "Turcja nie była celem"

2026-03-04

Ministerstwo obrony w Ankarze poinformowało, że obrona powietrzna NATO przechwyciła w środę, 4 marca, rakietę balistyczną wystrzeloną z Iranu w kierunku Turcji. Po południu nadeszły nowe wieści - Turcja nie była celem ataku? "Myślimy, że zmierzała do bazy wojskowej na Cyprze, ale zboczyła z toru". Jest reakcja Stanów.

  • W środę, 4 marca, tureckie siły obrony powietrznej przechwyciły irańską rakietę balistyczną, która zmierzała w kierunku przestrzeni powietrznej Turcji.
  • Rzeczniczka prasowa NATO potępiła działania Iranu, podkreślając siłę obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Sojuszu.
  • Początkowo uważano, że rakieta była skierowana na turecką przestrzeń powietrzną, jednak tureckie władze ujawniły nowe informacje.
  • Dowiedz się, dlaczego Turcja nie była celem i gdzie naprawdę zmierzała rakieta, by zrozumieć pełny obraz wydarzeń.

"Turcja nie była celem"

Ministerstwo obrony w Ankarze poinformowało, że w środę, 4 marca, przechwycono wystrzeloną z Iranu rakietę balistyczną, która zmierzała w kierunku przestrzeni powietrznej Turcji. Pocisk został zniszczony przez obronę powietrzną NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Rzeczniczka prasowa Sojuszu Północnoatlantyckiego Allison Hart niedługo później potępiła działania Iranu. "Nasze odstraszanie i obrona pozostają silne we wszystkich obszarach, także jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową" – powiedziała.

W środę po południu pojawiły się nowe wieści w tej sprawie. "Turcja nie była celem rakiety wystrzelonej z Iranu, która kierowała się ku tureckiej przestrzeni powietrznej i została zniszczona przez system obrony baz NATO we wschodniej części Morza Śródziemnego. Myślimy, że zmierzała do bazy wojskowej na Cyprze, ale zboczyła z toru" – powiedział dla agencji informacyjnej AFP przedstawiciel władz tureckich.

Turcja ostrzega wszystkie strony

"Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu" - przekazano w komunikacie tureckiego ministerstwa obrony, cytowanym przez agencję Reutera. "Mamy świadomość, że doszło do tego konkretnego incydentu. Nie wydaje się jednak, że miał uruchomić artykuł 5 NATO" - oznajmił Hegseth, pytany o atak podczas środowej konferencji prasowej. Zaznaczył, że nie ma pełnej informacji i musi przeanalizować, "jak dokładnie wyglądało przechwycenie" irańskiej rakiety przez Turcję.

Przypomnijmy, w sobotę, 28 lutego, Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneia. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

