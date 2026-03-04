W środę papież serdecznie pozdrowił pielgrzymów z Polski.

Na audiencji mówił o św. Kazimierzu i Maryi Pannie.

Padły też słowa błogosławieństwa.

Papież zwrócił się do Polaków

Plac Świętego Piotra w Rzymie ponownie stał się miejscem spotkania wiernych z całego świata z Ojcem Świętym. W trakcie środowej audiencji generalnej papież Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Polski, kierując do nich przesłanie inspirowane postacią patrona dnia – św. Kazimierza Królewicza. Słowa papieża stanowiły głęboką refleksję nad rolą Maryi w Kościele oraz nad godnością kobiety.

Zobacz: Iran grozi atakiem na kraj w Europie. Na celowniku konkretne miejsce

- Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś w liturgii wspominamy św. królewicza Kazimierza, znamienitego patrona Polski i Litwy oraz wielu diecezji i parafii. Codziennie modlił się słowami: Omni die dic Mariae, ucząc synowskiej miłości do Maryi, Matki i Królowej. Niech jego wstawiennictwo pomaga odkrywać, że w Maryi Pannie podziwiamy prawdziwą godność każdej kobiety i jej powołania. Wszystkich was błogosławię! – powiedział Ojciec Święty. Słowa te spotkały się z ciepłym przyjęciem licznie zgromadzonych na placu Polaków.

Pielgrzymi z Polski na Placu Świętego Piotra

Na audiencji obecne były zorganizowane grupy pielgrzymów z różnych zakątków Polski, którzy przybyli, by spotkać się z następcą Świętego Piotra. Wśród nich znaleźli się:

Wierni z parafii pw. Świętej Trójcy w Belsku Dużym (archidiecezja warszawska).

Maturzyści wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie.

Pielgrzymi z parafii Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łęgu, którzy przybyli w dziękczynnej pielgrzymce z okazji 30-lecia istnienia parafii i 25-lecia konsekracji kościoła.

Liczni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.

Sprawdź: Syn Donalda Trumpa na wojnie z Iranem? Tego domaga się wielu internautów

Galeria poniżej: Zełenski przyleciał do Watykanu. Papież pomoże w negocjacjach?

15