- W środę papież serdecznie pozdrowił pielgrzymów z Polski.
- Na audiencji mówił o św. Kazimierzu i Maryi Pannie.
- Padły też słowa błogosławieństwa.
Papież zwrócił się do Polaków
Plac Świętego Piotra w Rzymie ponownie stał się miejscem spotkania wiernych z całego świata z Ojcem Świętym. W trakcie środowej audiencji generalnej papież Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Polski, kierując do nich przesłanie inspirowane postacią patrona dnia – św. Kazimierza Królewicza. Słowa papieża stanowiły głęboką refleksję nad rolą Maryi w Kościele oraz nad godnością kobiety.
Zobacz: Iran grozi atakiem na kraj w Europie. Na celowniku konkretne miejsce
- Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś w liturgii wspominamy św. królewicza Kazimierza, znamienitego patrona Polski i Litwy oraz wielu diecezji i parafii. Codziennie modlił się słowami: Omni die dic Mariae, ucząc synowskiej miłości do Maryi, Matki i Królowej. Niech jego wstawiennictwo pomaga odkrywać, że w Maryi Pannie podziwiamy prawdziwą godność każdej kobiety i jej powołania. Wszystkich was błogosławię! – powiedział Ojciec Święty. Słowa te spotkały się z ciepłym przyjęciem licznie zgromadzonych na placu Polaków.
Pielgrzymi z Polski na Placu Świętego Piotra
Na audiencji obecne były zorganizowane grupy pielgrzymów z różnych zakątków Polski, którzy przybyli, by spotkać się z następcą Świętego Piotra. Wśród nich znaleźli się:
- Wierni z parafii pw. Świętej Trójcy w Belsku Dużym (archidiecezja warszawska).
- Maturzyści wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie.
- Pielgrzymi z parafii Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łęgu, którzy przybyli w dziękczynnej pielgrzymce z okazji 30-lecia istnienia parafii i 25-lecia konsekracji kościoła.
- Liczni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.
Sprawdź: Syn Donalda Trumpa na wojnie z Iranem? Tego domaga się wielu internautów
Galeria poniżej: Zełenski przyleciał do Watykanu. Papież pomoże w negocjacjach?