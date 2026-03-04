W środę papież zwrócił się nagle do Polaków. Wspominał królewicza Kazimierza

Piotr Margielewski
2026-03-04 12:52

Podczas środowej audiencji generalnej (4 marca 2026 roku) papież Leon XIV skierował szczególne słowa do Polaków, wskazując na postać św. Kazimierza Królewicza. Podkreślił, że jego synowska miłość do Matki Bożej jest wzorem, który pomaga odkrywać prawdziwą godność każdej kobiety i jej powołania. Ojciec Święty przypomniał, że w Maryi Pannie odnajdujemy wzorzec kobiecości, który powinien być inspiracją dla współczesnego świata. - Serdecznie pozdrawiam Polaków - padło z ust ojca świętego.

  • W środę papież serdecznie pozdrowił pielgrzymów z Polski.
  • Na audiencji mówił o św. Kazimierzu i Maryi Pannie.
  • Padły też słowa błogosławieństwa.

Papież zwrócił się do Polaków

Plac Świętego Piotra w Rzymie ponownie stał się miejscem spotkania wiernych z całego świata z Ojcem Świętym. W trakcie środowej audiencji generalnej papież Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Polski, kierując do nich przesłanie inspirowane postacią patrona dnia – św. Kazimierza Królewicza. Słowa papieża stanowiły głęboką refleksję nad rolą Maryi w Kościele oraz nad godnością kobiety.

- Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś w liturgii wspominamy św. królewicza Kazimierza, znamienitego patrona Polski i Litwy oraz wielu diecezji i parafii. Codziennie modlił się słowami: Omni die dic Mariae, ucząc synowskiej miłości do Maryi, Matki i Królowej. Niech jego wstawiennictwo pomaga odkrywać, że w Maryi Pannie podziwiamy prawdziwą godność każdej kobiety i jej powołania. Wszystkich was błogosławię! – powiedział Ojciec Święty. Słowa te spotkały się z ciepłym przyjęciem licznie zgromadzonych na placu Polaków.

Pielgrzymi z Polski na Placu Świętego Piotra

Na audiencji obecne były zorganizowane grupy pielgrzymów z różnych zakątków Polski, którzy przybyli, by spotkać się z następcą Świętego Piotra. Wśród nich znaleźli się:

  • Wierni z parafii pw. Świętej Trójcy w Belsku Dużym (archidiecezja warszawska).
  • Maturzyści wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie.
  • Pielgrzymi z parafii Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łęgu, którzy przybyli w dziękczynnej pielgrzymce z okazji 30-lecia istnienia parafii i 25-lecia konsekracji kościoła.
  • Liczni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.

