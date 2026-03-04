Izrael szpiegował irańskie kamery drogowe! Ujawniono kulisy ataku na Alego Chameneia. Jedna rozmowa "uruchomiła wojnę"!

2026-03-04

Sensacyjne doniesienia ujawniają kulisy ataku na Iran, w którym zginął ajatollah Ali Chamenei. Okazuje się, że Izrael przez lata infiltrował irańską sieć kamer drogowych, zdobywając bezcenne informacje o życiu i zwyczajach wysokich rangą urzędników. To właśnie te dane, w połączeniu z informacjami od CIA, miały umożliwić przeprowadzenie precyzyjnego ataku. Jak Izrael "znał Teheran jak Jerozolimę" i co zadecydowało o rozpoczęciu wojny?

Benjamina Netanjahu

i

Izrael zhakował irańskie kamery i "znał Teheran jak Jerozolimę"

Według raportu „Financial Times”, powołującego się na izraelskie źródła wywiadowcze, Izraelowi udało się zhakować niemal wszystkie kamery zainstalowane przy ulicach i placach Teheranu. Zaszyfrowane nagrania trafiały na serwery w Tel Awiwie, dając izraelskim służbom bezprecedensowy wgląd w życie irańskiej stolicy.

Jeden z izraelskich funkcjonariuszy wywiadu miał powiedzieć, że dzięki zdobytym nagraniom „znaliśmy Teheran tak, jak znamy Jerozolimę”. Kamery miały zapewniać wyraźny obraz miejsc, w których parkowali ochroniarze i kierowcy wysokich rangą irańskich urzędników, co pozwoliło na stworzenie szczegółowego profilu ich codziennej rutyny.

Decydujący telefon Netanjahu do Trumpa

Kluczowym momentem, który doprowadził do ataku, miała być rozmowa telefoniczna premiera Izraela Benjamina Netanjahu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak podaje serwis Axios, Netanjahu zadzwonił do Trumpa 23 lutego i przekazał mu, że ajatollah Ali Chamenei spotka się w Teheranie ze swoimi wysokimi rangą doradcami w tym samym czasie – w sobotę rano.

Izraelski premier miał powiedzieć Trumpowi: „wszyscy oni mogą być zabici w jednym niszczycielskim nalocie”. Ta rozmowa miała przekonać Trumpa, który wcześniej wahał się co do terminu ataku, do podjęcia ostatecznej decyzji.

CIA potwierdza dane wywiadowcze i rozpoczyna się wojna

Po rozmowie z Netanjahu, Trump miał zlecić CIA potwierdzenie danych wywiadowczych Izraela. Do czwartku CIA „w pełni potwierdziła, że wszyscy ci ludzie będą razem i że musimy to wykorzystać” – podało źródło Axios.

W piątek o godz. 15.38 czasu wschodnioamerykańskiego Trump wydał ostateczny rozkaz. 11 godzin później bomby spadły na Teheran, Chamenei zginął i rozpoczęła się wojna.

