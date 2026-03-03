Pilna operacja pierwszej damy! "Nie może się ruszać"

Brigitte Macron przeszła pilną operację siatkówki oka. Córka pierwszej damy ujawnia
Pierwsza dama Francji ma problemy ze zdrowiem i wymagała pilnej operacji! Co się stało? Niespodziewana nieobecność Brigitte Macron na paryskim pokazie mody wzbudziła niepokój gości. Z wyjaśnieniami pospieszyła jedna z córek żony Emmanuela Macrona. „Nie wolno jej się ruszać. W ten weekend przeszła pilną operację siatkówki. Nie może podróżować” – oznajmiła Laurence Auzière, najstarsza córka pierwszej damy, w jej imieniu przeprosiła też za nieobecność. Potem... na telefonie córki przez Brigitte Macron pojawiła się w okularach przeciwsłonecznych. „Wyjaśnij im to” – powiedziała córce, chcąc mieć pewność, że uczestnicy wydarzenia poznają poważny powód jej nieobecności. Co ciekawe, niedawno także Emmanuel Macron miał kłopoty z oczami i pojawił się publicznie w okularach przeciwsłonecznych, budząc tym falę żartów i memów.
Donald Trump wyśmiał Emmanuela Macrona, który przemawiał w okularach przeciwsłonecznych
Prezydent Francji wywołał uśmiechy i kąśliwe komentarze tym, że podczas niedawnego szczytu w Davos chodził w okularach przeciwsłonecznych. Także w pomieszczeniach. Siedział w nich przy stole z innymi politykami i w nich też przemawiał: „To… zmiana w kierunku świata bez reguł, gdzie prawo międzynarodowe jest łamane, a jedynym prawem, które wydaje się mieć znaczenie, jest prawo najsilniejszego”. Francuscy urzędnicy tłumaczyli, że powodem wyboru dziwnej stylówki jest przekrwione oko z powodu pękniętego naczynia krwionośnego. Sam prezydent Francji żartował, mówiąc: „Wystarczy dostrzec niezamierzone nawiązanie do Eye Of The Tiger… dla tych, którzy zrozumieją nawiązanie, to oznaka determinacji”. Z Macrona pokpiwał też Trump: „Oglądałem go wczoraj w tych pięknych okularach przeciwsłonecznych. Co się, do diabła, stało?”.