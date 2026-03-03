Pilna operacja pierwszej damy! "Nie może się ruszać"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-03-03 21:20

Pierwsza dama Francji musiała przejść pilną operację! Te niepokojące informacje przekazała mediom córka Brigitte Macron, Laurence Auzière. Przeprosiła za niespodziewaną nieobecność matki na pokazie mody i wyjaśniła, co się wydarzyło. „Nie wolno jej się ruszać. W ten weekend przeszła pilną operację siatkówki. Nie może podróżować” – oznajmiła najstarsza córka Pierwszej Damy. Wcześniej kłopoty z okiem miał także Emmanuel Macron!

Szokujący wyrok sądu! Chodzi o Brigitte Macron i zmianę płci

i

Autor: Photo/ Associated Press

Brigitte Macron przeszła pilną operację siatkówki oka. Córka pierwszej damy ujawnia

Pierwsza dama Francji ma problemy ze zdrowiem i wymagała pilnej operacji! Co się stało? Niespodziewana nieobecność Brigitte Macron na paryskim pokazie mody wzbudziła niepokój gości. Z wyjaśnieniami pospieszyła jedna z córek żony Emmanuela Macrona. „Nie wolno jej się ruszać. W ten weekend przeszła pilną operację siatkówki. Nie może podróżować” – oznajmiła Laurence Auzière, najstarsza córka pierwszej damy, w jej imieniu przeprosiła też za nieobecność. Potem... na telefonie córki przez Brigitte Macron pojawiła się w okularach przeciwsłonecznych. „Wyjaśnij im to” – powiedziała córce, chcąc mieć pewność, że uczestnicy wydarzenia poznają poważny powód jej nieobecności. Co ciekawe, niedawno także Emmanuel Macron miał kłopoty z oczami i pojawił się publicznie w okularach przeciwsłonecznych, budząc tym falę żartów i memów. 

Donald Trump wyśmiał Emmanuela Macrona, który przemawiał w okularach przeciwsłonecznych

Prezydent Francji wywołał uśmiechy i kąśliwe komentarze tym, że podczas niedawnego szczytu w Davos chodził w okularach przeciwsłonecznych. Także w pomieszczeniach.  Siedział w nich przy stole z innymi politykami i w nich też przemawiał: „To… zmiana w kierunku świata bez reguł, gdzie prawo międzynarodowe jest łamane, a jedynym prawem, które wydaje się mieć znaczenie, jest prawo najsilniejszego”. Francuscy urzędnicy tłumaczyli, że powodem wyboru dziwnej stylówki jest przekrwione oko z powodu pękniętego naczynia krwionośnego. Sam prezydent Francji żartował, mówiąc: „Wystarczy dostrzec niezamierzone nawiązanie do Eye Of The Tiger… dla tych, którzy zrozumieją nawiązanie, to oznaka determinacji”. Z Macrona pokpiwał też Trump: „Oglądałem go wczoraj w tych pięknych okularach przeciwsłonecznych. Co się, do diabła, stało?”.

Sonda
Byłeś/-aś kiedyś we Francji?
QUIZ: Jak dobrze znasz język francuski? Poradziłbyś sobie z maturą? Gramatyka, słownictwo i zwroty
Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. Co oznacza zwrot "À bientôt"?
TUSK JEST PRZEZROCZYSTY DLA MACRONA!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BRIGITTE MACRON
FRANCJA