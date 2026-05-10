Niemcy oszaleli na ich punkcie. Wrzucasz monetę, dostajesz... kiełbasę!

Mięso na klik. Kiełbasa na żądanie. 24/7

Według doniesień Süddeutsche Zeitung oraz portali regionalnych, m.in. Nordbayern.de, w wielu niemieckich miejscowościach pojawiają się Fleischautomaten (w wolnym tłumaczeniu: mięsomaty) — vendingi, które zamiast batonów i napojów oferują… świeże mięso. W środku czekają białe kiełbasy, steki, boczek, sznycle, a nawet mięso mielone.

Maszyna wygląda jak zwykły automat, ale jej zawartość to prawdziwy raj dla fanów grilla. Jak zauważa Nordbayern.de, „automat nie zna pojęcia niedzieli niehandlowej”.

Mieszkańcy zachwyceni mięsomatami: „To działa? I to całą dobę?”

W wielu miejscach ludzie podchodzą do automatów z niedowierzaniem. Dla jednych to wygoda, dla innych — ciekawostka, a dla jeszcze innych… powód do śmiechu. Media cytują mieszkańców, którzy mówią, że „nigdy nie spodziewali się kupować karkówki jak batonika”.

Jak zauważa Bild, „Niemcy kochają porządek, ale kochają też kiełbasę — automat łączy te dwie pasje w sposób, którego nikt się nie spodziewał”.

Automaty z dziwnymi produktami? To nie pierwszy raz!

Moda na nietypowe vendingi nie wzięła się znikąd. W Europie — także w Polsce — takie pomysły pojawiały się już wcześniej.

Mlekomaty — kilka lat temu były absolutnym hitem. Ustawiano je przy targowiskach i sklepach, a świeże mleko „prosto od krowy” lało się strumieniami. Jednak, jak przypominały polskie media, nie przetrwały próby czasu: problemy z higieną, logistyką i spadające zainteresowanie sprawiły, że zniknęły niemal całkowicie.

Kwiatomaty — zupełnie odwrotnie. W ostatnich latach wyrastają jak grzyby po deszczu. W Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu czy Szczecinie można kupić bukiet o każdej porze dnia i nocy. To dowód, że vending potrafi trafić w realną potrzebę.

Automaty z mięsem wpisują się więc w szerszy trend: „wszystko z automatu”. Czasem działa, czasem nie — ale zawsze budzi emocje.

Dlaczego to działa? Niemcy mają trzy proste powody

Wygoda — mięso dostępne o każdej porze, nawet w święta.

Wsparcie lokalnych rzeźników — automaty często należą do małych rodzinnych zakładów.

Kult kiełbasy — w kraju z ponad 1500 rodzajami kiełbas to po prostu kolejny etap miłości do mięsa.

Absurd czy przyszłość handlu? Media nie mają wątpliwości

Choć pomysł brzmi jak żart, niemieckie portale podkreślają, że to poważny biznes. Süddeutsche Zeitung pisze, że w niektórych regionach automaty sprzedają więcej mięsa niż małe sklepy. Rzeźnicy chwalą się, że dzięki nim „klient nie musi czekać do poniedziałku, żeby kupić kiełbasę na grilla”.

Trend dopiero się rozpędza

Automaty z mięsem to fenomen, który łączy w sobie wygodę, humor i odrobinę absurdu. Niemieckie media opisują go z mieszaniną rozbawienia i zachwytu — a trend dopiero się rozpędza.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie