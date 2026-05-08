Dramat niemieckiego wczasowicza. Zajęli mu wszystkie leżaki, więc poszedł do sądu

Poranny wyścig o miejsce przy basenie

Rodzina spędzała urlop na wyspie Kos w 2024 roku. Turysta twierdził, że każdego dnia wstawał o 6:00 rano, by zdobyć leżak. Bez skutku.

Według relacji cytowanej przez BBC, goście hotelowi masowo rezerwowali miejsca ręcznikami, mimo że w obiekcie obowiązywał zakaz takiej praktyki. Mężczyzna miał spędzać 20 minut dziennie na bezowocnym poszukiwaniu wolnego leżaka, a jego dzieci… leżały na podłodze, bo nie było dla nich miejsca.

Sąd: wakacje były „wadliwe”

Turysta pozwał biuro podróży, zarzucając mu brak reakcji na łamanie zasad przez innych gości.

Sąd rejonowy w Hanowerze przyznał mu rację. Uznał, że choć touroperator nie zarządza hotelem, to ma obowiązek zapewnić „rozsądną proporcję” leżaków do liczby gości.

Rodzina zapłaciła za wyjazd 7 186 euro, a początkowo otrzymała jedynie 350 euro rekompensaty. Po wyroku kwota wzrosła do 986,70 euro.

„Wojny o leżaki” – plaga europejskich kurortów

BBC przypomina, że tzw. „sunbed wars” to problem znany w całej Europie. W internecie krążą nagrania turystów biegnących o świcie, by zająć najlepsze miejsca przy basenie.

W Hiszpanii w niektórych regionach za rezerwowanie leżaka i znikanie na kilka godzin grozi nawet 250 euro mandatu.

Na Teneryfie turyści potrafili… spać na leżakach, by nikt ich nie uprzedził.

Wyrok, który może zmienić wakacyjne zwyczaje

Decyzja sądu z Hanoweru może zachęcić kolejnych turystów do walki o swoje prawa. Wyrok jasno wskazuje, że biura podróży muszą dbać nie tylko o sprzedaż wycieczek, ale też o organizację pobytu zgodną z obietnicami.

