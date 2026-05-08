Krwawa jatka w zakładzie fryzjerskim! Dźgnęła fryzjera z powodu grzywki

Zofia Dąbrowska
2026-05-08 12:32

Awantura w salonie fryzjerskim zakończona dźgnięciem nożem! Choć aż trudno w to uwierzyć, pewna niezadowolona z rezultatów wizyty klientka przyszła do zakładu z nożem i dźgnęła fryzjera, który jej zdaniem źle obciął jej grzywkę. Wszystko zostało nagrane przez monitoring. Na szczęście mężczyźnie nic poważnego się nie stało. Krewka klientka została aresztowana.

Galeria zdjęć 12

Kobieta niezadowolona z fryzury dźgnęła fryzjera nożem. Poszło o grzywkę

Krwawa awantura w jednym z salonów fryzjerskich w Sao Paulo w Brazylii! Zaczęło się jakiś czas temu od z pozoru zupełnie zwyczajnej wizyty. 27-letnia Lais Gabriela Barbosa da Cunha zamówiła u fryzjera Eduardo Ferrariego farbowanie i podcięcie włosów. Chciała mieć grzywkę i jaśniejsze pasemka. Fryzjer zrobił to, o co prosiła. Początkowo kobieta według niego nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń i wydawała się wręcz zadowolona z rezultatów wizyty. Potem jednak zaczęły dziać się rzeczy coraz bardziej niepokojące. Do zakładu po miesiącu od wizyty 27-latki zaczęły przychodzić wiadomości z pretensjami i żądaniem zwrotu pieniędzy. Według pracowników kłopotliwa klientka groziła swojemu fryzjerowi, a nawet pisała, że chce „podpalić” salon. Zakład odmówił oddania pieniędzy, tłumacząc, że usługa została wykonana zgodnie z ustaleniami. Konflikt jednak nie zakończył się.

Kobieta zaczęła publikować w internecie nagrania, w których obsesyjnie krytykowała swoją fryzurę. Twierdziła, że grzywka wygląda źle i porównywała swój wygląd do postaci z brazylijskich komiksów. W ostatni wtorek 27-latka niespodziewanie pojawiła się w salonie i zażądała natychmiastowego zwrotu pieniędzy. Pracownicy twierdzą, że była agresywna i zakłócała pracę. Na miejsce wezwano ochronę. Chwilę później doszło do ataku. Kamery monitoringu nagrały, jak kobieta stoi za plecami fryzjera, który obsługiwał inną klientkę. Nagle 27-latka wyciągnęła z torebki nóż i wbiła go mężczyźnie w górną część pleców. Krzyczała, że fryzjer „i tak umrze”, jeśli nie odda jej pieniędzy. Dwóch mężczyzn obezwładniło napastniczkę, fryzjer uciekł w stronę wyjścia. Szczęśliwie rana okazała się powierzchowna i nie zagrażała życiu mężczyzny. Policja podała, że zatrzymana przyznała się do ataku. Właściciele salonu zapowiedzieli, że sprawa trafi do sądu. 

