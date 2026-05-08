Krwawa jatka w zakładzie fryzjerskim! Dźgnęła fryzjera z powodu grzywki

Kobieta niezadowolona z fryzury dźgnęła fryzjera nożem. Poszło o grzywkę

Krwawa awantura w jednym z salonów fryzjerskich w Sao Paulo w Brazylii! Zaczęło się jakiś czas temu od z pozoru zupełnie zwyczajnej wizyty. 27-letnia Lais Gabriela Barbosa da Cunha zamówiła u fryzjera Eduardo Ferrariego farbowanie i podcięcie włosów. Chciała mieć grzywkę i jaśniejsze pasemka. Fryzjer zrobił to, o co prosiła. Początkowo kobieta według niego nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń i wydawała się wręcz zadowolona z rezultatów wizyty. Potem jednak zaczęły dziać się rzeczy coraz bardziej niepokojące. Do zakładu po miesiącu od wizyty 27-latki zaczęły przychodzić wiadomości z pretensjami i żądaniem zwrotu pieniędzy. Według pracowników kłopotliwa klientka groziła swojemu fryzjerowi, a nawet pisała, że chce „podpalić” salon. Zakład odmówił oddania pieniędzy, tłumacząc, że usługa została wykonana zgodnie z ustaleniami. Konflikt jednak nie zakończył się.

Nagle 27-latka wyciągnęła z torebki nóż i wbiła go mężczyźnie w górną część pleców

Kobieta zaczęła publikować w internecie nagrania, w których obsesyjnie krytykowała swoją fryzurę. Twierdziła, że grzywka wygląda źle i porównywała swój wygląd do postaci z brazylijskich komiksów. W ostatni wtorek 27-latka niespodziewanie pojawiła się w salonie i zażądała natychmiastowego zwrotu pieniędzy. Pracownicy twierdzą, że była agresywna i zakłócała pracę. Na miejsce wezwano ochronę. Chwilę później doszło do ataku. Kamery monitoringu nagrały, jak kobieta stoi za plecami fryzjera, który obsługiwał inną klientkę. Nagle 27-latka wyciągnęła z torebki nóż i wbiła go mężczyźnie w górną część pleców. Krzyczała, że fryzjer „i tak umrze”, jeśli nie odda jej pieniędzy. Dwóch mężczyzn obezwładniło napastniczkę, fryzjer uciekł w stronę wyjścia. Szczęśliwie rana okazała się powierzchowna i nie zagrażała życiu mężczyzny. Policja podała, że zatrzymana przyznała się do ataku. Właściciele salonu zapowiedzieli, że sprawa trafi do sądu.

Facada em cabeleireiro - A mulher de 27 anos que foi detida após esfaquear um cabeleireiro dentro de um salão de beleza na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, já havia feito ameaças ao profissional semanas antes do ataque, segundo depoimentos registrados pela Polícia Civil no… pic.twitter.com/VtreOuQgyX— g1 (@g1) May 7, 2026

