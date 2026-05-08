Bóbr zaatakował dziecko! Szokujące wideo w sieci

Bóbr zaatakował 8-latka w USA. Zwierzę było chore na wściekliznę

Kto by pomyślał, że bobry mogą być takie agresywne? Do tego szokującego zdarzenia doszło w niedzielę, 10 maja wieczorem nad jeziorem Henry w miejscowości Mahwah w stanie New Jersey. 8-letni chłopiec łowił tam ryby z rodziną. Nagle z wody wynurzył się bóbr. Ktoś chwycił za telefon i zaczął nagrywać, zapewne nie spodziewając się, jak ta sytuacja się rozwinie. Tymczasem zwierzę zaatakowało chłopca. Na ratunek ruszyło kilka osób. Początkowo walka trwała w wodzie, tuż przy brzegu, potem wszyscy wybiegli na ląd, ale bóbr nie odpuścił. Ruszył za 8-latkiem i dotkliwie ugryzł go w nogę. Na filmie widać, jak w pewnym momencie jedna z osób w grupie chwyta bobra, podnosi go i wrzuca go z powrotem do jeziora. Nagranie z całego zajścia szybko pojawiło się w internecie i stało się popularne w mediach społecznościowych.

Kilka dni później miejscowy wydział zdrowia potwierdził, że bóbr miał wściekliznę

Według policji agresywny bóbr wcześniej miał zaatakować także inne osoby przebywające w okolicy jeziora. Funkcjonariusze zawiadomili służby zajmujące się kontrolą zwierząt, bo zwierzę zachowywało się nienaturalnie i mogło być chore. Kilka dni później miejscowy wydział zdrowia potwierdził, że bóbr miał wściekliznę. Informację przekazano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Władze poinformowały, że wszystkie osoby pogryzione przez zwierzę otrzymują pomoc medyczną. Zaapelowano też do mieszkańców, by każdy, kto miał kontakt z bobrem, jak najszybciej zgłosił się do lekarza lub sanepidu. Lekarze przypominają, że wścieklizna jest bardzo groźną, potencjalnie śmiertelną chorobą wirusową. Może przenosić się przez ugryzienie zakażonego zwierzęcia. Na razie nie podano nowych informacji o stanie zdrowia chłopca. Nie wiadomo też, co stało się z bobrem. Wścieklizna u zwierząt niemal zawsze kończy się śmiercią.

A rabid beaver attacked an 8-year-old boy who was fishing with his family at Lake Henry in Mahwah, New Jersey, this weekend. Police say the boy was bitten in the leg after the animal exited the water and charged him on shore. pic.twitter.com/Aivcv5pGvD— CBS News (@CBSNews) May 6, 2026

