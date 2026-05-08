Atak na byłego księcia Andrzeja! Są zarzuty. Kim jest sprawca?

Policja o zarzutach dla mężczyzny, który gonił byłego księcia Andrzeja w Sandringham

Brytyjska policja postawiła zarzuty 39-letniemu mężczyźnie po incydencie w pobliżu domu byłego księcia Andrzeja w hrabstwie Norfolk. 39-letni Alex Jenkinson ma odpowiedzieć za groźby, nękanie i zastraszanie w pobliżu domu upadłego arystokraty. Policja została wezwana w środę, 6 maja wieczorem po zgłoszeniu dotyczącym mężczyzny, który miał zachowywać się w agresywny i budzący niepokój sposób na terenie miejscowości, gdzie obecnie mieszka Andrzej. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu krótko po godz. 19.30. „Funkcjonariusze przybyli na miejsce, a mężczyzna został aresztowany w związku z podejrzeniem naruszenia porządku publicznego i posiadania niebezpiecznej broni. Został przewieziony do Centrum Śledczego Policji w King’s Lynn na przesłuchanie" - głosi oświadczenie policji w tej sprawie.

W listopadzie ubiegłego roku Andrzej został pozbawiony królewskich tytułów. Powodem związki z Jeffreyem Epsteinem

„Alex Jenkinson, lat 39, ze Stowmarket w hrabstwie Suffolk, usłyszał zarzuty dwóch przypadków użycia gróźb, obelżywych lub obraźliwych słów lub zachowań w celu nękania kogoś, wywoływania niepokoju lub cierpienia oraz o niedostarczenie próbki krwi w areszcie. Został tymczasowo aresztowany i jutro ma się stawić w Sądzie Rejonowym w Norwich” - dodają funkcjonariusze. Andrzej Mountbatten-Windsor, wcześniej znany jako książę Andrzej, ma obecnie 66 lat. Mieszka w Marsh Farm na prywatnym terenie posiadłości Sandringham należącej do króla Karola III. Przeniósł się tam po wyprowadzce z Royal Lodge w Windsorze. W listopadzie ubiegłego roku Andrzej został pozbawiony królewskich tytułów. Decyzja miała związek z jego relacjami z finansistą Jeffreyem Epsteinem, oskarżanym o wykorzystywanie nieletnich dziewcząt. Policja z Norfolk nie podała na razie dodatkowych informacji dotyczących samego incydentu ani tego, czy zatrzymany mężczyzna próbował bezpośrednio dostać się na teren posiadłości, w której mieszka Mountbatten-Windsor.

