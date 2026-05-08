Kiedy pielgrzymka Leona XIV do Polski? Papież spotkał się z Prezydium KEP

List z zaproszeniem do Polski wręczył Ojcu Świętemu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda podczas audiencji w Pałacu Apostolskim 11 grudnia 2025 r. Nawiązał tym samym do wcześniejszych zaproszeń, które złożyli na ręce Papieża prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki, a także niektórzy biskupi.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu biskupów z Ojcem Świętym abp Wojda zrelacjonował, że Papież przyjął ich „z dużą życzliwością” i „był bardzo radośnie nastawiony”. Leon XIV wspomniał, że wielokrotnie odwiedził Polskę jako przeor Zakonu św. Augustyna i jest ona bliska jego sercu. Ucieszył się też z możliwości rozmowy z polskimi biskupami.

Leon XIV: Dobrze byłoby odwiedzić Polskę

Choć biskupi wskazali rok 2027 jako potencjalny czas wizyty Ojca Świętego w Polsce, to jednak podczas konferencji prasowej, nie ma pewności czy dojdzie wtedy do papieskiej wizyty. Wynika to z faktu, że w 2027 r. odbędą się w Polsce wybory, a praktyką watykańską jest, że papieże w tym czasie nie odwiedzają krajów. Poza tym grafik Papieża jest bardzo napięty. Niewykluczone, że do papieskiej wizyty w Polsce dojdzie jednak w przyszłości, choć w tym momencie nie są znane szczegóły.

Jak zrelacjonował przewodniczący KEP, w czasie spotkania z biskupami Papież spytał, kiedy odbyła się ostatnia papieska podróż apostolska do Polski. Na odpowiedź, że w 2016 r. przy okazji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Leon XIV odparł, że dobrze byłoby odwiedzić Polskę.

Przesłanie pojednania i pokoju

W czasie spotkania polskich biskupów z Ojcem Świętym pojawił się temat 60. rocznicy orędzia biskupów polskich do niemieckich z 1965 r. Zastępca przewodniczącego KEP abp Józef Kupny zrelacjonował Papieżowi główne obchody, które odbyły się we Wrocławiu. „Ojciec Święty wysłuchał mojego sprawozdania z wielkim zainteresowaniem” – zaznaczył. Arcybiskup podziękował Papieżowi, że w czasie modlitwy Anioł Pański pozdrowił uczestników uroczystości we Wrocławiu.

Biskup miał ze sobą faksymile rękopisu kard. Bolesława Kominka, a także odpowiedź biskupów niemieckich. Dokumenty przekazał Ojcu Świętemu. „Będą w Rzymie na stałe i będą przypominać o tym, co się wydarzyło 60 lat temu we Wrocławiu” – podkreślił abp Kupny.

Kwestie bieżące

„Obecność Ojca Świętego w Polsce jest na pewno oczekiwana i potrzebna. Na tę wizytę liczymy” - zaznaczył sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak, podkreślając, że w rozmowie z Papieżem wybrzmiał również temat znaczenia wizyty Ojca Świętego w Polsce.

„Myślę, że jest zainteresowany wizytą w Polsce” – ocenił bp Marczak w rozmowie z mediami. Dodał: „Rozmawialiśmy o perspektywach, o potrzebach takiej wizyty, o tym znaku, jakim jest Ojciec Święty jako znak jedności w Kościele, a Kościół ma być znakiem pojednania całego rodzaju ludzkiego”.

O lekcjach religii

Wizyta w Pałacu Apostolskim była również okazją do poruszenia innego ważnego zagadnienia, jakim jest nowa podstawa programowa ograniczająca liczbę godzin lekcji religii w szkołach w Polsce. Abp Tadeusz Wojda nie zdradził szczegółów, ale podkreślił, że „Papież jest na bieżąco w tych sprawach”. Metropolita gdański dodał, że biskupi poinformowali Papieża o sytuacji religii w szkołach, a także o inicjatywach, które Kościół w tym temacie podejmuje. „Leon XIV był doskonale zorientowany w sytuacji, my tylko niektóre rzeczy potwierdziliśmy, niektóre dopowiedzieliśmy” - dodał.

Leon XIV, pierwsze chwile po wyborze