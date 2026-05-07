Zamach na członka rodziny królewskiej?! Aresztowany uzbrojony mężczyzna

Uzbrojony mężczyzna w kominiarce biegł w stronę byłego księcia Andrzeja. Napastnik aresztowany

Dramatyczne wydarzenia w brytyjskiej rodzinie królewskiej! Jak informują media na Wyspach, w pobliżu królewskich włości doszło do bardzo groźnie wyglądających zdarzeń - uzbrojony, ubrany w kominiarkę mężczyzna biegł w kierunku jednego ze znanych członków rodziny króla Karola III! „Daily Telegraph” podaje, że do dramatycznego zdarzenia doszło na drodze w pobliżu Sandringham Royal Parkland. Kto dokładnie znalazł się na celowniku tajemniczego napastnika? To były od niedawna książę Andrzej, syn zmarłej w 2022 roku królowej Elżbiety II i księcia Filipa, brat obecnie panującego króla Karola III. Snadringham to jego nowe miejsce zamieszkania, odkąd został zmuszony do opuszczenia wielkiej rezydencji Royal Lodge. Do incydentu doszło w środę wieczorem. Były książę spacerował z psami około godziny 19.30, gdy zauważył podejrzanie zachowującego się mężczyznę siedzącego w samochodzie zaparkowanym przy jednej z dróg prowadzących przez Sandringham Royal Parkland.

Były książę z ochroniarzem uciekali autem, napastnik ich gonił

Gdy Andrzej Mountbatten-Windsor znalazł się w odległości około 50 metrów od pojazdu, mężczyzna miał wysiąść z auta i ruszyć w jego kierunku, krzycząc. Napastnik był ubrany w kominiarkę, a według policji posiadał przy sobie broń. Byłemu księciu towarzyszył członek prywatnej ochrony. Obaj mieli natychmiast pobiec do zaparkowanego niedaleko samochodu. Andrew Mountbatten-Windsor odjechał z dużą prędkością, podczas gdy napastnik próbował go dogonić. Ochrona powiadomiła policję, która szybko pojawiła się na miejscu i zatrzymała podejrzanego. Funkcjonariusze przewieźli mężczyznę na przesłuchanie oraz przeszukali jego samochód w poszukiwaniu broni i innych niebezpiecznych przedmiotów. Policja nie podała dotąd szczegółowych informacji dotyczących tożsamości zatrzymanego ani motywów jego działania. Nie wiadomo również, czy usłyszał już zarzuty.

„Daily Telegraph” podkreśla, że zdarzenie miało miejsce w przestrzeni publicznej, przy drodze przebiegającej przez teren w pobliżu Sandringham. Andrzej Mountbatten-Windsor, który według gazety był wyraźnie wstrząśnięty incydentem, został poproszony o złożenie zeznań. Zeznania miał złożyć również jego osobisty ochroniarz. Brat króla w następstwie skandalu związanego z Jeffreyem Epsteinem — amerykańskim finansistą oskarżanym o handel nieletnimi i przestępstwa seksualne — został odsunięty od pełnienia publicznych obowiązków. Stracił także wojskowe honorowe funkcje oraz możliwość używania tytułu „Jego Królewskiej Wysokości” w oficjalnych wystąpieniach. W tym roku król ogłosił, że Andrzej nie jest już nawet księciem.

Sonda Czy monarchia w Anglii powinna zostać zlikwidowana? Tak Nie

Andrew Mountbatten-Windsor ‘threatened near Sandringham home’ https://t.co/pz3cNBhQdh— The Times and Sunday Times (@thetimes) May 7, 2026

Quiz: czy znasz te słówka w języku angielskim? Test z poziomu C1 Pytanie 1 z 15 Jakie jest najbliższe znaczenie słowa "ubiquitous"? Rzadki Powszechny Skomplikowany Tymczasowy Następne pytanie