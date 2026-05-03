Sztuczna inteligencja wybrała 5 najlepszych miejsc na wakacje 2026! Mocne zaskoczenie

Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o 5 najciekawszych i najmodniejszych miejsc na zagraniczne wakacje 2026. Oto jej typy!

Za dwa miesiące zaczynają się wakacje, ale wielu Polaków na pewno jeszcze nie wie, gdzie wybierze się na urlop. Ci, którzy zdecydują się na zagraniczne urlopy, wcale niekoniecznie wybiorą Egipt, Turcję, Chorwację czy Tunezję. Jeśli wierzyć sztucznej inteligencji, te kierunki są już passe! W tym roku modna jest egzotyka, ale nie tylko. W dzisiejszych czasach zapewne niejeden Polak prosi o propozycje pomysłów na zagraniczny urlop sztuczną inteligencję. Postanowiliśmy zrobić to za Was. Zadaliśmy Chatowi GPT pytanie o to, jakich pięć wakacyjnych kierunków jest obecnie najciekawszych i najmodniejszych. Teraz modny podróżnik wybiera... Islandię lub Kolumbię. Ale nie tylko! Wybierzesz coś dla siebie? Oto propozycje sztucznej inteligencji!

1. Islandia To jeden z najmocniejszych trendów: ucieczka od upałów. Islandia wpisuje się w to idealnie. Lodowce, wulkany, zorza polarna – wszystko w jednym miejscu. Do tego bezpieczeństwo i dobra infrastruktura. W 2026 dochodzi jeszcze moda na tzw. astroturystykę, czyli oglądanie nieba i zjawisk kosmicznych. Minus? Drogo. Ale gwarantowane są niezapomniane wrażenia.

2. Japonia (Okinawa / Tokio / Kioto) Japonia jest dziś na liście „must see” praktycznie wszędzie. Masz tu wszystko: nowoczesne miasta, kulturę, kuchnię i świetną organizację. Okinawa dodatkowo daje spokój i klimat tropików bez chaosu Azji Południowo-Wschodniej. To kierunek dla ludzi, którzy chcą zarazem egzotyki, przygody i porządku.

3. Kolumbia Ameryka Południowa jest coraz bardziej popularna wśród turystów, bo jest tańsza niż wiele innych miejsc i mniej oczywista. Kolumbia zapewnia dżunglę, góry i kulturę. Miejsca jak Ciudad Perdida czy okolice rzek są jeszcze dalekie od "masówki". Ale ta część świata bywa naprawdę niebezpieczna i trzeba ją zwiedzać z głową!4. Fidżi Coraz więcej ludzi wybiera miejsca bliżej i spokojniejsze zamiast wielkich miast. Popularność Fidżi rośnie, bo nie brak tam spokojnych plaż. Do tego rozwija się tam ekoturystyka. To opcja dla tych, którzy chcą odpocząć, a nie w pośpiechu zaliczać kolejne atrakcje.

5. Londyn. Według sztucznej inteligencji Londyn wraca do gry. Nowe hotele, restauracje i inwestycje sprawiają, że miasto znowu jest gorącym punktem na turystycznej mapie. A z punktu widzenia polskiego turysty jest zapewne o wiele bardziej osiągalne, niż Kolumbia czy Islandia. Może więc warto zdecydować się na urlop w Wielkiej Brytanii?

Sonda Gdzie zamierzasz spędzić wakacje 2026? Rezerwuję wczasy w Polsce Rezerwuję wczasy za granicą Zarówno w Polsce, jak i za granicą W tym roku nie mogę pozwolić sobie na wczasy

Quiz geograficzny. Które miasto jest większe? Masz 50% szans! Pytanie 1 z 10 Które miasto jest większe? Warszawa czy Berlin? Warszawa Berlin Następne pytanie