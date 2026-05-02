Tragiczny wypadek autobusu

Autokar wyruszył ze stanu Jalisco i przewoził pasażerów udających się do jednego z popularnych ośrodków wypoczynkowych. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Amatlán de Cañas, gdzie pojazd nagle zjechał z trasy, a następnie przewrócił się na bok. Skala zniszczeń wskazuje na dużą siłę uderzenia — autobus został poważnie uszkodzony, a jego karoseria była częściowo zdeformowana i pokryta błotem.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe z dwóch sąsiednich stanów. Ratownicy, strażacy oraz policja prowadzili wielogodzinną akcję, wydobywając poszkodowanych z wraku i udzielając im pierwszej pomocy. Najciężej ranni zostali przetransportowani do pobliskich szpitali. W związku z działaniami służb konieczne było czasowe zamknięcie odcinka drogi, co spowodowało utrudnienia w ruchu.

Władze stanowe poinformowały, że trwa szczegółowe dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyn katastrofy. Śledczy analizują stan techniczny pojazdu oraz przebieg zdarzenia. Według wstępnych ustaleń lokalnej policji, przywoływanych przez media, jedną z możliwych przyczyn mogła być awaria układu hamulcowego, choć na tym etapie nie wyklucza się także innych czynników, takich jak błąd kierowcy czy stan nawierzchni.

Skala wypadków w Meksyku poraża

Jak podaje Reuters, tragiczne wypadki drogowe w Ameryce Łacińskiej nie należą do rzadkości. W Meksyku regularnie dochodzi do poważnych kolizji z udziałem autobusów, które często są głównym środkiem transportu dla mieszkańców i turystów. We wrześniu ubiegłego roku w centralnej części kraju zginęło co najmniej 10 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych w zderzeniu pociągu towarowego z autobusem pasażerskim. Z kolei w lutym 2025 roku, na południu Meksyku, w wypadku autobusu i ciężarówki śmierć poniosło ponad 40 osób — pojazd stanął wówczas w płomieniach.

Eksperci zwracają uwagę, że duże uzależnienie kraju od transportu drogowego wynika z niewystarczająco rozwiniętej infrastruktury kolejowej. Autobusy dalekobieżne pozostają podstawowym środkiem przemieszczania się między regionami, co zwiększa ryzyko występowania tragicznych zdarzeń na drogach.

Rząd prezydent Claudia Sheinbaum zapowiada zmiany w tym obszarze. Jednym z priorytetów jest rozbudowa krajowej sieci kolejowej, która ma połączyć kluczowe regiony kraju, zwłaszcza północ i centrum. Inwestycje te mają nie tylko poprawić komfort podróży, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo, ograniczając natężenie ruchu drogowego i zmniejszając zależność od transportu autobusowego.