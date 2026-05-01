Psy i koty pod lupą UE. Nowy obowiązek dla właścicieli. Dla Niemców to szok, Polacy już to znają

Co dokładnie przegłosowano w Strasburgu?

Nowe rozporządzenie to pierwszy ogólnoeuropejski pakiet zasad dotyczących dobrostanu, identyfikacji i śledzenia psów oraz kotów.

Obowiązkowe czipowanie: wszystkie psy i koty trzymane w UE – także te „zwykłych” właścicieli – mają być oznakowane mikroczipem i zarejestrowane w interoperacyjnych krajowych bazach danych.

Wspólna infrastruktura: numery czipów i informacje o bazach mają trafić do jednego indeksu prowadzonego przez Komisję Europejską – to ma ułatwić namierzanie zwierząt w całej Unii.

Terminy: sprzedawcy, hodowcy i schroniska dostaną 4 lata od wejścia przepisów w życie. Dla zwykłych właścicieli obowiązek zacznie realnie działać później – po 10 latach dla psów i po 15 latach dla kotów.

Do tego dochodzą zakazy: rozmnażania zwierząt z przesadnymi cechami zagrażającymi zdrowiu, kojarzenia blisko spokrewnionych osobników, okaleczania na potrzeby wystaw czy używania kolczatek bez zabezpieczeń. Ale to właśnie czipowanie i rejestracja najmocniej uderzą w codzienność właścicieli.

Gdzie to już norma? Kraje, które wyprzedziły Brukselę

Tak naprawdę w wielu państwach Unii czip w psie to żadna nowość – raczej standard.

Psy: według analiz, obowiązkowe czipowanie psów już dziś funkcjonuje w 24 państwach członkowskich. W części z nich – jak Hiszpania czy Włochy – to element szerszej walki z bezdomnością zwierząt i nielegalnym handlem.

Koty: tu Europa jest bardziej podzielona. Pełny obowiązek czipowania kotów wprowadzono m.in. w Belgii, Grecji, Niderlandach, na Litwie, w Luksemburgu, Portugalii, na Słowacji i w Słowenii. W niektórych krajach – jak Francja czy Hiszpania – przepisy obejmują koty częściowo lub regionalnie, ale systemy rejestrów już działają.

Dla tych państw nowe unijne prawo będzie raczej „ułożeniem” tego, co już istnieje: ujednoliceniem standardów, połączeniem baz danych i dopięciem szczegółów dotyczących handlu zwierzętami czy importu spoza UE.

Polska: ustawa przegłosowana, Bruksela tylko przyspiesza bieg

W Polsce temat czipowania psów i kotów od lat wracał jak bumerang – głównie przy okazji dyskusji o bezdomności zwierząt i przepełnionych schroniskach. W lutym 2026 roku Sejm przegłosował ustawę wprowadzającą obowiązek czipowania psów i kotów na poziomie krajowym.

To oznacza, że dla polskich właścicieli nowe unijne przepisy nie będą szokiem, tylko raczej potwierdzeniem kierunku, w którym już idziemy:

Obowiązek krajowy + unijne ramy: polskie prawo ma zapewnić ogólnokrajowy system rejestracji, a rozporządzenie UE – wpiąć go w europejską sieć baz.

Praktyka dla właścicieli: w Polsce czipowanie już teraz jest coraz częściej standardem przy adopcji ze schronisk czy zakupie z legalnych hodowli – teraz stanie się po prostu obowiązkowe dla wszystkich.

Gdzie będzie prawdziwa rewolucja? Kraje bez pełnego obowiązku

Choć psy w większości państw UE już muszą mieć czip, wciąż są miejsca, gdzie przepisy są niepełne albo rozbite na regiony.

Niemcy: obowiązek czipowania psów istnieje tylko w części landów, a zasady dla kotów zależą często od gmin. Ogólnokrajowego, jednolitego nakazu dla wszystkich psów i kotów jeszcze nie ma – nowe prawo UE wymusi jego wprowadzenie.

Finlandia i inne kraje z „łatami” w przepisach: w Finlandii i kilku państwach północy regulacje są częściowe – obejmują np. psy w określonych sytuacjach albo zostawiają decyzję lokalnym władzom. Dla nich unijne rozporządzenie oznacza konieczność zbudowania pełnego systemu rejestracji i objęcia nim także kotów.

W praktyce to właśnie w tych krajach właściciele odczują największą zmianę:

trzeba będzie zaczipować także starsze, dotąd nieoznakowane zwierzęta (w przewidzianych przez UE terminach),

pojawi się obowiązek wpisu do krajowej bazy,

bez czipa i rejestracji trudniejsze stanie się np. sprzedanie miotu czy legalny import zwierząt.

Co to oznacza dla zwykłego właściciela psa lub kota?

Na końcu tej unijnej układanki jest zwykły człowiek z psem na smyczy albo kotem śpiącym na kanapie. Dla niego nowe przepisy to mieszanka utrudnień i plusów:

Formalność do odhaczenia: trzeba będzie pójść do weterynarza, wszczepić czip i dopilnować rejestracji w bazie.

Większa szansa na odnalezienie zwierzaka: jeśli pies ucieknie z działki, a kot zniknie z klatki schodowej – czip i wspólne bazy zwiększą szansę, że szybko wróci do domu.

Mocniejszy bat na handlarzy: jednolite zasady w całej UE utrudnią nielegalny handel szczeniakami i kociętami „z bagażnika” – każde zwierzę będzie musiało mieć historię, numer i właściciela.

Dla Polski to raczej dokończenie procesu, który już ruszył. Dla części krajów Zachodu i Północy – prawdziwa rewolucja w podejściu do czworonogów. A dla psów i kotów w całej Europie? Większa szansa, że ktoś zawsze będzie mógł powiedzieć: „to mój”.

