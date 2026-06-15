Samolot stanął w płomieniach. Zginęło 12 osób, w tym skoczkowie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-15 11:53

Dwanaście osób zginęło w katastrofie lotniczej w stanie Missouri. Niewielki samolot, przewożący skoczków spadochronowych, rozbił się tuż po starcie i błyskawicznie zajął ogniem. Na pokładzie był pilot i 11 pasażerów.

Dramat w USA. W wypadku samolotu zginęli skoczkowie spadochronowi i pilot

Do tej katastrofy lotniczej doszło w niedzielę, 14 czerwca, niedaleko portu lotniczego Butler Memorial Airport w stanie Missouri. Około godziny 11.30 czasu lokalnego w powietrze wzbił się niewielki samolot zabierający na pokład kilkanaście osób. Krótko po oderwaniu się od ziemi maszyna nagle zawróciła, a potem runęła na pole niedaleko trasy Business 49 Highway. Samolot błyskawicznie objęły płomienie. Na miejsce szybko wezwano jednostki straży pożarnej, policję i zespoły ratownictwa medycznego. Mimo szybkiego ugaszenia pożaru przez strażaków, nikogo z samolotu nie udało się ocalić. Przedstawiciele biura szeryfa hrabstwa Bates potwierdzili, że w katastrofie zginęło 12 osób, w tym 11 skoczków i pilot. 

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Organizująca skoki firma Skydive Kansas City wydało komunikat, w którym potwierdziło, że zniszczona maszyna należała właśnie do niej. W oświadczeniu podkreślono, że jest to cios dla całego środowiska spadochronowego i firmy, złożono kondolencje rodzinom i przyjaciołom zmarłych. Według Dennisa Jacobsa, szefa lotniska i dyrektora lokalnego centrum zarządzania kryzysowego, samolot niemal od razu po starcie skręcił w lewą stronę. Jacobs przypuszcza, że mogła wystąpić awaria zasilania, a pilot desperacko starał się wylądować awaryjnie na jezdni. Niewykluczone, że w trakcie manewru samolot stracił siłę nośną i wpadł w korkociąg. Dokładne okoliczności i przyczyny dramatu będą przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) i Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu (NTSB).

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KATASTROFA LOTNICZA