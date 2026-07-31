Rosja wzięła na celownik tę fabrykę. Potężne zniszczenia

Rosja uderzyła w amerykańską fabrykę dronów w Kijowie. To pierwszy taki atak podczas wojny

Rosja podczas ataku na Kijów zniszczyła fabrykę dronów należąca do amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. Jak podaje brytyjski „Guardian”, to pierwszy przypadek od początku wojny, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo działające na terytorium Ukrainy.

Według źródła związanego z firmą w wyniku ostrzału nikt nie zginął. Do tej pory ani Terminal Autonomy, ani ukraińskie Ministerstwo Obrony nie wydały oficjalnego komentarza w sprawie ataku.

Terminal Autonomy to firma założona w 2023 roku w amerykańskim stanie Delaware. Specjalizuje się w produkcji nowoczesnych dronów przeznaczonych do precyzyjnych uderzeń na dużych odległościach. Maszyny te są wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne do atakowania rosyjskich celów.

Jak opisuje „Guardian”, drony tej firmy wykorzystują sztuczną inteligencję. W końcowej fazie lotu system AI może sam przejąć kontrolę nad maszyną, nawet jeśli przeciwnik zakłóci sygnał lub zastosuje środki walki elektronicznej. Dzięki temu drony mają większą szansę dotrzeć do celu mimo rosyjskich prób ich unieszkodliwienia.

Na stronie internetowej przedsiębiorstwa można znaleźć informacje, że produkowane przez nie bezzałogowce oraz precyzyjna amunicja są już używane na froncie przeciwko rosyjskim wojskom.

Niedawno Ukraina i USA deklarowały chęć współpracy przy produkcji uzbrojenia

Na początku lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem dotyczących licencji na produkcję systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Ukraiński przywódca przekazał wtedy, że temat był szczegółowo omawiany z amerykańską delegacją.

Już wcześniej media informowały, że oba kraje przygotowały projekt memorandum dotyczącego dalszej współpracy przy rozwoju i produkcji dronów. Z kolei pod koniec lipca agencja Reuters podała, że Pentagon przyznał, iż Stany Zjednoczone pozostają obecnie daleko za Ukrainą pod względem skali produkcji bezzałogowców.

Dodatkowo Ukraina i USA podpisały oświadczenie intencyjne, które ma umożliwić eksport ukraińskich dronów do Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzenia wojskowych testów. Podczas lipcowego szczytu NATO w Ankarze prezydent Donald Trump zapowiedział również, że USA planują kupować drony produkowane przez Ukrainę.

Sonda Czy rząd powinien ujawnić szczegóły przekazania sprzętu wojskowego Ukrainie? Tak, Polacy mają prawo wiedzieć Nie, to informacje wrażliwe Tylko częściowo Nie mam zdania

A Russian ballistic missile destroyed a Kyiv drone factory owned by U.S.-registered company Terminal Autonomy, marking the first known Russian strike on a U.S.-owned company in Ukraine.The factory produced AI-guided attack drones, and no one was reported killed.Source: The… pic.twitter.com/7lZFIA0T3z— Clash Report (@clashreport) July 30, 2026