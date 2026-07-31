Kochasz storczyki, ale nie wiesz o nich tego! Mogą przyciągnąć do Ciebie obrzydliwe stworzenia

Wbrew powszechnej opinii, to nie storczyki przyciągają szkodniki, lecz błędy w pielęgnacji tworzą idealne środowisko dla niechcianych gości.

Niewłaściwa wilgotność, słaba cyrkulacja powietrza czy nadmierne podlewanie to główne przyczyny pojawiania się przędziorków, wełnowców i mszyc.

Poznaj najczęstszych intruzów, dowiedz się, jak skutecznie rozpoznać objawy ich żerowania i raz na zawsze uwolnij swoje storczyki od robaków!

Czy storczyki przyciągają robaki?

Niektóre kwiaty doniczkowe mogą swoim zapachem przyciągać do siebie lub odstraszać owady. Latem świetnie sprawdza się między innymi lawenda, której zapach może skutecznie blokować drogę do naszego domu. Często pojawiają się także informacje, że popularne storczyki mogą przyciągać robactwo do siebie. Czy faktycznie tak jest? Orchidee same w sobie nie kuszą owadów, ale nieprawidłowa pielęgnacja może faktycznie przyczyniać się do powstania środowiska sprzyjającego dla szkodników. Suche kub zbyt wilgotne powietrze, jego słaba cyrkulacja, a także wilgoć w korzeniach mogą powodować bardzo szybkie pojawienie się oraz namnażanie się różnego rodzaju robaków.

Dlaczego w storczykach pojawiają się robaki?

Najczęstszym powodem są błędy pielęgnacyjne. Storczyki posiadają bardzo specyficzne wymagania dotyczące podlewania i wilgotności. Kwiaty te lubią wilgoć i część wody pobierają z powietrza. W suchym pomieszczeniu zaczynają marnieć. Z drugiej jednak strony, nadmierna wilgoć może prowadzić do rozwoju pleśni oraz pojawienia się zarodników grzybów. Takie środowisko sprzyja występowaniu szkodników, które pojawiają się w podłożu rośliny. Również nadmierne i zbyt częste podlewanie może prowadzić do rozwoju patogenów oraz pojawienia się robaków.

Jakie robaki żyją w storczykach?

Jeżeli w Twoim mieszkaniu panuje zbyt suche powietrze to w storczykach mogą pojawić się przędziorki. To niewielkie, ciemne pajęczaki, które tworzą w doniczkach delikatne pajęczyny. Szkodniki te żywią się sokiem z liści i bardzo szybko prowadzą do obumierania kwiatów. Jednym z pierwszych objawów, że storczyki zaatakowały przędziorki są plamy i żółte przebarwienia na liściach. Innym, często spotykanym, szkodnikiem w storczykach są wełnowce. Żerują one w kątach liści i świeżo zawiązanych pąkach. Wełnowce zatrzymują kwitnienia i przenoszą choroby grzybowe. Jeżeli storczyki zastały zaatakowane przez wełnowce to należy reagować błyskawicznie. Roślinę trzeba odizolować od innych i zastosować dedykowane preparaty.

Mało osób wie, że storczyki mogą zostać również zaatakowane przez mszyce. Te popularne szkodniki bardzo często przedostają się do naszych mieszkań i atakują kwiaty doniczkowe. Atak mszyc jest bardzo charakterystyczny. Na łodygach pojawiają się malutkie owady, które z czasem żerują już wszędzie. Mszyce bardzo szybko przedostają się na inne rośliny. w przypadku niewielkiej inwazji wystarczy, że przetrzesz zaatakowane łodygi niewielką ilością alkoholu. Jeżeli mszyc jest więcej to należy sięgnąć po zaawansowane metody, takie jak kąpiele w wywarze z szarego mydła.

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