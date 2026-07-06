Storczyk znowu zakwitnie. Wystarczy przygotować domowy nawóz z jednego owocu

Storczyki zachwycają kwiatami, ale często uważane są za rośliny trudne w uprawie.

Aby cieszyć się ich bujnym kwitnieniem, należy zadbać nie tylko o podlewanie, ale także o dostarczanie niezbędnych składników odżywczych.

Poznaj prosty, domowy sposób z wykorzystaniem popularnego owocu, który sprawi, że twój storczyk obsypie się kwiatami.

Zapewnienie storczykom odpowiedniego nasłonecznienia jest niezwykle istotne. Te rośliny najlepiej rosną w miejscach z jasnym, ale rozproszonym światłem. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, które może poparzyć ich delikatne liście, a także nadmiernego podlewania, gdyż storczyki zdecydowanie lepiej znoszą lekkie przesuszenie. Zanim znów podlejesz roślinę, sprawdź, czy podłoże zdążyło przeschnąć. Oprócz tego ważna jest wysoka wilgotność powietrza oraz przewiewna ziemia, dzięki której korzenie mają stały dostęp do tlenu. Jeśli zależy ci na tym, by storczyk regularnie wypuszczał nowe pędy, konieczne jest systematyczne dostarczanie mu składników pokarmowych. Choć w sklepach znajdziesz wiele gotowych preparatów, warto wypróbować również sprawdzone, domowe metody.

Jak uprawiać storczyki? Problemy, z którymi możesz się spotkać

Domowy nawóz z popularnego owocu. Storczyk obsypie się kwiatami

Rewelacyjnym i łatwym w przygotowaniu rozwiązaniem jest nawóz z pomidora, który obfituje w cenne minerały. W dojrzałych pomidorach znajdziemy między innymi potas, fosfor, magnez oraz wapń. To właśnie potas stymuluje kwitnienie i poprawia ogólną kondycję rośliny, z kolei fosfor sprzyja rozwojowi korzeni. Jak zrobić taką odżywkę? Wystarczy zmiksować mały kawałek pomidora z wodą, a następnie przelać płyn przez sitko lub gazę. Otrzymany sok należy mocno rozcieńczyć wodą, najlepiej w stosunku 1:4 lub 1:8. Tak przygotowany roztwór stosuj raz na kilka tygodni. W ten sposób zasilisz storczyka cennymi substancjami, a w doniczce nie zostaną resztki owocu, które mogłyby gnić.

Pamiętaj jednak, by traktować domowe nawozy jedynie jako dodatek do podstawowej pielęgnacji. Zbyt częste stosowanie takich mikstur może skutkować pojawieniem się pleśni w doniczce lub zwabieniem niechcianych owadów. Używaj ich z rozwagą i bacznie przyglądaj się, jak roślina na nie reaguje.

Odpowiednie stanowisko, przemyślane podlewanie i mądre nawożenie to klucz do sukcesu w uprawie storczyków. Jeśli o to zadbasz, rośliny odwdzięczą ci się pięknymi liśćmi i oszałamiającymi kwiatami.

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Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano? Pytanie 1 z 15 Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja? 1977 1952 1969 Następne pytanie