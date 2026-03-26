Storczyk o zapachu czekolady zachwyca. Uprawa tej orchidei wcale nie jest skomplikowana

Te popularne rośliny doniczkowe kryją w sobie wiele tajemnic, a jedna z odmian zaskakuje swoimi właściwościami.

Poznaj bliżej orchideę, która po zakwitnięciu roztacza wokół siebie aromat słodkich pralin.

Sprawdź zasady pielęgnacji tego niezwykłego okazu i wypełnij swój dom wspaniałą wonią.

Miłośnicy roślin doniczkowych cenią storczyki za ich egzotyczną urodę oraz bardzo długi okres kwitnienia. Świetnie radzą sobie z nimi wykwalifikowani hodowcy, jak również osoby stawiające pierwsze kroki w ogrodnictwie. W gąszczu rozmaitych wariantów tej rośliny znajdziemy jednak okaz gwarantujący niesamowite doznania zmysłowe. Chodzi tu konkretnie o storczyk espresso, który wyróżnia się nietuzinkową wonią. Rozkwitnięte pąki wydzielają zapach do złudzenia przypominający świeżo paloną kawę lub słodką czekoladę. Taka roślina błyskawicznie ociepla wnętrze i buduje w nim niezwykle przytulną aurę.

Najpiękniejsze storczyki w łańcuckiej storczykarni

Storczyk Oncidium Sharry Baby pachnie jak czekolada i kawa

Prawdziwym hitem wśród pasjonatów florystyki jest hybryda z grupy Oncidium, powszechnie nazywana storczykiem espresso lub Oncidium Sharry Baby. Wydziela ona niezwykle wyrazisty aromat, który wielu osobom przypomina kakao, wanilię oraz deserową czekoladę. Roślina ta wypuszcza drobne kwiaty o bordowym lub brązowoczerwonym zabarwieniu, które gęsto obsypują całą łodygę. Najmocniejszą woń można wyczuć w ciągu dnia, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, co stwarza idealne warunki do relaksu. Sama uprawa tego gatunku bardzo przypomina dbanie o klasyczne orchidee, ale wymaga przestrzegania kilku ważnych reguł. Doniczkę należy postawić w jasnym punkcie z rozproszonym światłem, bezwzględnie unikając ostrego słońca. Podlewanie powinno być oszczędne i następować dopiero po lekkim przesuszeniu ziemi, ponieważ nadmiar wilgoci powoduje gnicie systemu korzeniowego. Ten konkretny kwiat potrzebuje podwyższonej wilgotności powietrza, dlatego zaleca się jego regularne zraszanie lub użycie nawilżacza. Najlepsze efekty przynosi posadzenie go w specjalistycznym podłożu dla storczyków, które gwarantuje odpowiedni przewiew przy korzeniach. Roślina doskonale czuje się w standardowej temperaturze pokojowej i źle znosi nagłe wahania warunków otoczenia.

Storczyk espresso to absolutny fenomen na rynku kwiatów doniczkowych, ponieważ łączy w sobie niesamowity wygląd i cudowny zapach. Znalezienie okazu tak silnie oddziałującego na ludzkie zmysły bywa naprawdę trudnym zadaniem. Taka orchidea stanowi idealne dopełnienie każdego domu, w którym ceni się naturalne piękno i nieszablonowe detale.

