Zrób to z materacem podczas zmiany pościeli, a szybko sobie podziękujesz. Będzie pachnieć świeżością. Sposób na odświeżenie materaca

Sposób na odświeżenie materaca

Katarzyna Kustra
2026-05-09 7:25

Czysty i pachnący świeżością materac to gwarancja spokojnego snu. Dlatego, kiedy tylko zmieniasz pościel nie zapomnij zrobić ze swoim materacem tej jednej rzeczy. Szybko sobie za to podziękujesz. Ten łatwy sposób na odświeżenie materaca powinna znać każda pani domu.

Raczej nikogo nie dziwi fakt, że regularne zmienianie pościeli, pod którą śpimy jest niezwykle ważne dla higieny naszego snu, ale też i zdrowia. W końcu chyba każdy lubi zatopić się w czystej, świeżej pościeli. Jednak wiele osób zapomina o materacu, na którym śpi. A to on jest siedliskiem kurzu, roztoczy, a także może gromadzić sierść zwierząt. Co więcej ciepłe i wilgotne środowisko na jego powierzchni sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów, które mogą powodować problemy skórne i infekcje. To właśnie podczas snu na materacu gromadzi się pot, brud i innych zanieczyszczeń może prowadzić do nieprzyjemnego zapachu materaca, co niewątpliwie negatywnie wpływa na jakość snu. Dlatego podczas każdorazowej zmiany pościeli odśwież też swój materac, a szybko sobie podziękujesz.

Domowy sposób na szybkie odświeżenie materaca

Odświeżanie materaca warto przeprowadzić przynajmniej raz w miesiącu, a najlepiej robić to za każdym razem podczas zmienienia pościeli. Oczywiście w sytuacji, gdy posiada on zdejmowany pokrowiec, to można go po prostu zdjąć i wyprać w pralce lub oddać do pralni. Szybszym sposobem na pranie materaca w domu jest wykorzystanie myjki parowej. Wyczyści materac głęboko, eliminując roztocza i inne zarazki nie narażając go na przemoczenie. Jednak jeśli nie posiadamy takiego sprzętu można odświeżyć materac w inny, naturalny sposób. Zabieg ten przeprowadzamy na sucho, więc nie ma obaw o czas schnięcia pokrowca. W tym celu przygotuj zapachową sodę oczyszczoną. Sodę zmieszaj z 20 kroplami ulubionego olejku eterycznego, by nadać jej zapach. Następnie umieść mieszankę w sitku ręcznym i posyp równomiernie cały materac. Pozostaw na kilka godzin, a potem dokładnie odkurz metodą krzyżową.

