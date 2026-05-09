Zrób to z materacem podczas zmiany pościeli, a szybko sobie podziękujesz. Będzie pachnieć świeżością. Sposób na odświeżenie materaca

Zrób to z materacem podczas zmiany pościeli, a szybko sobie podziękujesz

Raczej nikogo nie dziwi fakt, że regularne zmienianie pościeli, pod którą śpimy jest niezwykle ważne dla higieny naszego snu, ale też i zdrowia. W końcu chyba każdy lubi zatopić się w czystej, świeżej pościeli. Jednak wiele osób zapomina o materacu, na którym śpi. A to on jest siedliskiem kurzu, roztoczy, a także może gromadzić sierść zwierząt. Co więcej ciepłe i wilgotne środowisko na jego powierzchni sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów, które mogą powodować problemy skórne i infekcje. To właśnie podczas snu na materacu gromadzi się pot, brud i innych zanieczyszczeń może prowadzić do nieprzyjemnego zapachu materaca, co niewątpliwie negatywnie wpływa na jakość snu. Dlatego podczas każdorazowej zmiany pościeli odśwież też swój materac, a szybko sobie podziękujesz.

Domowy sposób na szybkie odświeżenie materaca

Odświeżanie materaca warto przeprowadzić przynajmniej raz w miesiącu, a najlepiej robić to za każdym razem podczas zmienienia pościeli. Oczywiście w sytuacji, gdy posiada on zdejmowany pokrowiec, to można go po prostu zdjąć i wyprać w pralce lub oddać do pralni. Szybszym sposobem na pranie materaca w domu jest wykorzystanie myjki parowej. Wyczyści materac głęboko, eliminując roztocza i inne zarazki nie narażając go na przemoczenie. Jednak jeśli nie posiadamy takiego sprzętu można odświeżyć materac w inny, naturalny sposób. Zabieg ten przeprowadzamy na sucho, więc nie ma obaw o czas schnięcia pokrowca. W tym celu przygotuj zapachową sodę oczyszczoną. Sodę zmieszaj z 20 kroplami ulubionego olejku eterycznego, by nadać jej zapach. Następnie umieść mieszankę w sitku ręcznym i posyp równomiernie cały materac. Pozostaw na kilka godzin, a potem dokładnie odkurz metodą krzyżową.

