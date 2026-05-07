Dodają 2 łyżeczki do prania pościeli i zawsze jest miękka i pachnąca. Przestałam już sięgać po płyn do płukania. Sposób na pranie pościeli

Wsyp do to prania pościeli, a będzie pachnąca i miękka. Działa o wiele lepiej niż płyn do płukania

Czysta i często wymieniana pościel pozytywnie wpływa na sen. O wiele przyjemniej śpi się pod pachnącą i miękką kołdrą. Częsta wymiana pościeli to nie tylko kwestia samopoczucia, ale również higieny. Podczas snu nasze ciało przechodzi intensywny proces regeneracji. Między innymi złuszcza się naskórek, który ląduje na pościeli. Dodatkowo podczas snu możemy się pocić, co też wpływa na czystość poszewek na kołdrę i poduszki. Spanie w brudnej pościeli może przyczyniać się do zwiększenia problemów skórnych, a także alergii. Eksperci wskazują, że pościel najlepiej wymieniać raz w tygodniu i prać ją w takim programie jak ręczniki. Oznacza to, że pościel powinna być prana w cykl trwającym minimum godzinę, przy zastosowaniu odpowiednich detergentów.

Wiele osób do prania pościeli sięga po płyny do płukania. Mają ona zapewnić piękny zapach po praniu i świeżość przez wiele dni. Płyny do płukania mają zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Ci pierwszy uważają, że dodatkowa chemia negatywnie wpływa na skórę, a cząsteczki płynu do płukania oblepiają włókna, co sprzyja ich sztywnieniu. Z kolei zwolennicy twierdzą, że dzięki temu pranie piękniej pachnie i dłużej pozostaje czyste.

W przypadku prania pościeli warto przetestować domowe sposoby. Podobnie, jak w przypadku prania ręczników sprawią one, że pościel będzie nie tylko czysta, ale także pachnąca i mięciutka. Jednym z najczęściej polecanych sposobów na pranie pościeli jest kwasek cytrynowy. Należy dodać 2 łyżki kwasku cytrynowego do komory na płyn do płukania. Zostanie on dodany do prania w ostatniej fazie i zadziała zmiękczająco i odświeżająco. Kwasek cytrynowy działa podobnie jak ocet, ale jest delikatniejszy. Niweluje brzydkie zapach i zmiękcza materiały. Regularne stosowanie kwasku cytrynowego sprawi, że pranie będzie bardziej miękkie i pachnące niż po zastosowaniu jedynie detergentu.

Jak prać pościel w pralce?

Większość pościeli bawełnianej można prać w 40-60 stopniach Celsjusza, ale delikatniejsze materiały, takie jak satyna czy jedwab, mogą wymagać niższej temperatury i specjalnego programu dla tkanin delikatnych. Pamiętaj, aby zawsze oddzielać białe i jasne kolory od ciemnych, aby uniknąć zafarbowania. Przed praniem zapnij wszystkie guziki i zamki błyskawiczne, aby zapobiec uszkodzeniu tkaniny i bębna pralki. Po zakończeniu cyklu prania, jak najszybciej wyjmij pościel z pralki, aby uniknąć zagnieceń i nieprzyjemnego zapachu. Susz ją na świeżym powietrzu lub w suszarce bębnowej, ponownie sprawdzając etykietę pod kątem zaleceń dotyczących suszenia.

