Dlaczego metro nie jeździ? Poranna awaria. Trzy stacje nieczynne, duże utrudnienia

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-05-07 8:14

Duże utrudnienia dla pasażerów warszawskiego metra. Z powodu problemów technicznych na stacji Kabaty pociągi linii M1 nie kursują na całej trasie. Metro jeździ jedynie między stacjami Młociny i Stokłosy, uruchomiono komunikację zastępczą. ZTM skierował także dodatkowe autobusy, które mają pomóc pasażerom w dojeździe do działającej części metra. Aktualizacja: trwa przywracanie ruchu.

Stacja Metro Kabaty

i

Autor: Ewa Sas
  • Problemy techniczne na stacji Kabaty powodują utrudnienia w kursowaniu warszawskiego metra na linii M1.
  • Pociągi jeżdżą na skróconej trasie Młociny-Stokłosy.
  • Uruchomiono komunikację zastępczą.

Dlaczego metro nie jeździ? Utrudnienia na linii M1 w Warszawie

Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na poranne utrudnienia w kursowaniu linii M1. Problemy pojawiły się w rejonie stacji Kabaty, gdzie doszło do awarii technicznej. W efekcie składy metra nie kursują obecnie na całej trasie pierwszej linii. Jak poinformował Warszawski Transport Publiczny, pociągi kursują jedynie na odcinku między stacjami Młociny i Stokłosy

Aby ograniczyć utrudnienia i umożliwić mieszkańcom dalsze przemieszczanie się po mieście, uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Specjalna linia „ZA METRO” kursuje na trasie Metro Kabaty 01 – Metro Stokłosy 03. Autobusy mają zapewnić połączenie pomiędzy wyłączonym fragmentem metra a najbliższą działającą stacją linii M1. Na miejscu można spodziewać się większego ruchu pasażerów oraz wydłużonego czasu podróży, szczególnie w godzinach szczytu.

To jednak nie jedyne zmiany w komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował również o wydłużeniu tras kilku linii autobusowych. Autobusy linii 710, 724 oraz 742 zostały skierowane na wydłużony odcinek od pętli Osiedle Kabaty do przystanku Metro Stokłosy 03. Dzięki temu pasażerowie z tej części dzielnicy mają łatwiejszy dojazd do funkcjonującej części metra.

Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii i przywróceniem normalnego ruchu pociągów. Zarządcy transportu apelują do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów i uwzględnienie możliwych opóźnień podczas planowania podróży.

Zamiast Tesco na Kabatach wybudują wieżowce! Deweloper postawi bloki przy metrze

Polecany artykuł:

Groźny wypadek w warszawskim metrze. Mężczyzna upadł na torowisko, ruch był wst…
Groźny wypadek w warszawskim metrze. Mężczyzna upadł na torowisko
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

METRO