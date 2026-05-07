Dlaczego metro nie jeździ? Poranna awaria. Trzy stacje nieczynne, duże utrudnienia

Problemy techniczne na stacji Kabaty powodują utrudnienia w kursowaniu warszawskiego metra na linii M1.

Pociągi jeżdżą na skróconej trasie Młociny-Stokłosy.

Uruchomiono komunikację zastępczą.

Dlaczego metro nie jeździ? Utrudnienia na linii M1 w Warszawie

Pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na poranne utrudnienia w kursowaniu linii M1. Problemy pojawiły się w rejonie stacji Kabaty, gdzie doszło do awarii technicznej. W efekcie składy metra nie kursują obecnie na całej trasie pierwszej linii. Jak poinformował Warszawski Transport Publiczny, pociągi kursują jedynie na odcinku między stacjami Młociny i Stokłosy

Aby ograniczyć utrudnienia i umożliwić mieszkańcom dalsze przemieszczanie się po mieście, uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Specjalna linia „ZA METRO” kursuje na trasie Metro Kabaty 01 – Metro Stokłosy 03. Autobusy mają zapewnić połączenie pomiędzy wyłączonym fragmentem metra a najbliższą działającą stacją linii M1. Na miejscu można spodziewać się większego ruchu pasażerów oraz wydłużonego czasu podróży, szczególnie w godzinach szczytu.

To jednak nie jedyne zmiany w komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował również o wydłużeniu tras kilku linii autobusowych. Autobusy linii 710, 724 oraz 742 zostały skierowane na wydłużony odcinek od pętli Osiedle Kabaty do przystanku Metro Stokłosy 03. Dzięki temu pasażerowie z tej części dzielnicy mają łatwiejszy dojazd do funkcjonującej części metra.

Na razie nie podano, jak długo potrwają utrudnienia. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii i przywróceniem normalnego ruchu pociągów. Zarządcy transportu apelują do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów i uwzględnienie możliwych opóźnień podczas planowania podróży.

