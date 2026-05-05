Jakie sklepy otworzą się w Placu Wiślanym na Mokotowie?

U zbiegu Alei Polski Walczącej oraz ulicy Batalionu AK „Bałtyk” trwają intensywne prace nad nowym obiektem handlowym. Plac Wiślany nabiera coraz wyraźniejszych kształtów, a deweloper sukcesywnie odsłania karty dotyczące komercjalizacji budynku.

Znana jest już lista pierwszych marek, które zajmą lokale w powstającej galerii. Na liście potwierdzonych najemców znalazły się:

Biedronka

drogeria DM

Media Expert

Action

Green Caffè Nero

- Kolejni najemcy sieciowi są w trakcie finalizacji umów i będziemy informować o dalszych postępach w realizacji inwestycji i komercjalizacji - mówi nam Tomasz Sychowicz, przedstawiciel inwestora galerii, czyli APM Development.

Kiedy nastąpi otwarcie Placu Wiślanego na warszawskich Siekierkach?

Mokotowskie Siekierki to jeden z najprężniej rozbudowywanych rejonów stolicy. W bezpośrednim sąsiedztwie wznoszonego kompleksu już teraz mieszkają tysiące warszawiaków, a wielkie osiedla wciąż powiększają się o kolejne etapy. Projektanci obiektu podkreślają, że koncepcja architektoniczna mocno opiera się na idei 15-minutowego miasta. Zakłada ona, że okoliczni mieszkańcy załatwią wszystkie codzienne sprawunki blisko domu, bez konieczności tracenia czasu na uciążliwe dojazdy w inne rejony miasta.

„Od lat realizujemy na Siekierkach inwestycje mieszkaniowe i obserwujemy, jak bardzo rozwija się ta okolica. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców pojawiła się też pilna potrzeba stworzenia miejsca, w którym można zrobić zakupy, spotkać się z sąsiadami, odpocząć z rodziną czy zjeść coś dobrego. Stąd pomysł realizacji Placu Wiślanego.” - czytamy w oświadczeniu APM Development.

Docelowo budynek pomieści ponad 30 różnych lokali handlowych i punktów oferujących usługi. Oprócz samej strefy zakupowej deweloper zaplanował również stworzenie ogólnodostępnego skweru naprzeciwko wejścia, przy krzyżówce Alei Polski Walczącej z ulicą Batalionu AK „Bałtyk”. Zielona strefa relaksu zostanie wyposażona w ławki oraz plac zabaw dla najmłodszych, by stanowić wygodne miejsce spotkań.

Zakończenie wszystkich prac budowlanych i oddanie Placu Wiślanego do użytku zaplanowano na połowę 2027 roku.

Tu poczujesz się jak w latach 90.! Oto najstarsze centrum handlowe w Warszawie