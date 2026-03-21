W piątek, 20 marca, około godziny 21:00, na stacji metra Trocka na warszawskim Targówku doszło do wypadku.

Pasażer wpadł na torowisko, doznając urazu głowy.

Poszkodowanemu udzielili pomocy policjanci, a następnie zespół ratownictwa medycznego.

Dramatyczne chwile na stacji Trocka: Pasażer wpadł na tory metra

Do zdarzenia doszło w piątek, 20 marca, około godziny 21:00, na stacji Trocka na warszawskim Targówku. Jak podaje Miejski Reporter, mężczyzna w wieku około 50 lat poruszał się po peronie, gdy nagle, z nieznanych przyczyn, znalazł się na torowisku. Incydent ten wywołał natychmiastową reakcję służb ratunkowych. Na miejsce zdarzenia szybko dotarły jednostki policji, straży pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego.

Pierwszymi, którzy udzielili pomocy poszkodowanemu, byli funkcjonariusze policji. Dzięki ich szybkiej interwencji, mężczyzna został wyciągnięty z torowiska, zanim pociąg mógłby stanowić dla niego zagrożenie. Następnie opiekę nad nim przejął zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany doznał urazu głowy.

Po zdarzeniu ruch pociągów na II linii metra został na krótki czas wstrzymany, aby umożliwić służbom ratunkowym bezpieczne działanie i usunięcie poszkodowanego z torowiska. Po zakończeniu interwencji, ruch pociągów został wznowiony.

Incydent na stacji Trocka ponownie każe zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa pasażerów na peronach metra. Chociaż system metra w Warszawie jest uznawany za bezpieczny, takie zdarzenia przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Władze Metra Warszawskiego regularnie apelują do pasażerów o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak zachowanie bezpiecznej odległości od krawędzi peronu, zwłaszcza gdy pociąg zbliża się do stacji.

