Nocny pożar na szóstym piętrze. Mieszkańcy bloku musieli uciekać przed ogniem

Zuzanna Sekuła
2026-03-21 14:51

Mieszkańcy budynku przy ulicy Chodeckiej w Warszawie przeżyli w nocy koszmarną pobudkę. Około godziny 2 na szóstym piętrze pojawił się ogień, co wymusiło ewakuację lokatorów. Na miejsce wezwano straż pożarną, której sprawna interwencja pozwoliła opanować sytuację.

  • W środku nocy ogień strawił lokal zlokalizowany na szóstym piętrze bloku.
  • Służby ratownicze sprawnie wyprowadziły pięciu lokatorów z płonącego mieszkania oraz nakazały ewakuację około dwudziestu sąsiadów.
  • Szczęśliwie nikt nie ucierpiał w zdarzeniu.

Nocny pożar mieszkania na warszawskim Targówku

Gdy ogień zaczął się rozprzestrzeniać, w mieszkaniu przebywało pięć osób. Dzięki działaniom strażaków wszyscy mieszkańcy zagrożonego lokalu zdołali bezpiecznie opuścić budynek. Ratownicy zdecydowali także o ewakuacji osób z sąsiednich mieszkań. Jak podaje profil Miejski Reporter, łącznie wyprowadzono około 20 osób.

Strażacy dotarli na miejsce, gdy pożar był już w fazie rozwiniętej i objął znaczną część mieszkania. Intensywna akcja gaśnicza przyniosła szybkie efekty i udało się opanować sytuację. Po ugaszeniu głównego źródła ognia ratownicy sprawdzali dokładnie pomieszczenia oraz dogaszali ukryte zarzewia, aby zapobiec ponownemu pojawieniu się pożaru. Cała akcja zakończyła się tuż przed godziną 5 rano, o 4:50.

Najważniejsze jest to, że nikt nie odniósł obrażeń. Przyczyny pojawienia się ognia nie są jeszcze znane. Wyjaśnieniem zajmą się odpowiednie służby, które przeanalizują zebrane materiały i sprawdzą możliwe scenariusze zdarzenia, w tym m.in. awarię instalacji elektrycznej lub przypadkowe zaprószenie ognia przez mieszkańców.

Źródło: Miejski Reporter

