Przed wojną róg Marszałkowskiej i Zgody był sercem luksusowej Warszawy. Co stało tu wcześniej?

Przed wojną róg Marszałkowskiej i Zgody był sercem luksusowej Warszawy.

Wszystko legło w gruzach podczas Powstania Warszawskiego, w tym elitarna szkoła.

Zobacz unikalne zdjęcie z 1944 r. i odkryj, co dziś stoi w tym miejscu.

Codziennie tysiące warszawiaków i turystów mija róg ulic Marszałkowskiej i Zgody. Dziś to adres Galerii Centrum – symbol nowoczesnej, handlowej stolicy. Jednak pod warstwą współczesności kryje się historia o luksusie, edukacji i dramatycznej utracie, którą unikalne zdjęcie z 1944 roku obnaża z całą brutalnością.

Fotografię morza ruin wykonał Stefan „Starba” Bałuk, żołnierz AK i cichociemny. Jego kadr to ostatni akt dramatu miejsca, które przez dekady było wizytówką elegancji i zamożności.

Zanim nastała cisza: blichtr w sercu miasta

Historia tego ulicznego rogu sięga połowy XVIII wieku, ale jego złota era rozpoczęła się w 1855 roku. To wtedy powstała spektakularna kamienica Stanisława Bogowolskiego, której parter zdobiły ogromne witryny, przyciągające najbogatszych mieszkańców stolicy. Był to prawdziwy hub luksusu, gdzie można było kupić wszystko, co świadczyło o statusie i dobrym guście. Budynek szybko stał się handlowym sercem Warszawy. Mieściły się tu nie tylko sklepy, ale całe magazyny oferujące najbardziej pożądane towary epoki. Ekskluzywne meble do najbardziej wytwornych salonów. Skład fortepianów. Zakład zegarmistrzowski. Magazyn mód damskich prowadzony przez J. Skwarę, oferował najnowsze trendy z europejskich stolic.Sklep Zakładów Żyrardowskich. Najmodniejsze tkaniny, pościel i bielizna cenionej marki.Mydlarnia.Luksusowe kosmetyki i środki czystości.

Zdjęcie z ul. Zgody w stronę ul. Marszałkowskiej wykonał w 1944 r. cichociemny, żołnierz Armii Krajowej Stefan „Starba" Bałuk.

Nie tylko handel. Tu kształciła się elita

Kamienica przy Marszałkowskiej 122 była jednak czymś więcej niż tylko luksusowym domem towarowym. Na wyższych piętrach swoją siedzibę miało Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Klementyny Hoffmanowej – jedna z najważniejszych i najbardziej elitarnych szkół dla dziewcząt w przedwojennej Polsce. Przez dekady kształciły się tu pokolenia Warszawianek, które później stanowiły intelektualną i społeczną elitę miasta. Szkoła była symbolem emancypacji i dostępu kobiet do rzetelnej edukacji.

Jeden kadr, jeden moment. Koniec pewnej epoki

Wszystko to zostało brutalnie przerwane w 1944 roku. Podczas Powstania Warszawskiego cały rejon został zrównany z ziemią. Po wytwornej kamienicy, luksusowych sklepach i renomowanym liceum nie został nawet kamień na kamieniu. Ocalała jedynie pamięć i właśnie takie fotografie, jak ta wykonana przez „Starbę”. Zniszczone liceum Hoffmanowej odrodziło się po wojnie w innej lokalizacji, przy ulicy Polnej. Jednak róg Marszałkowskiej i Zgody na zawsze utracił swój dawny charakter. Dziś, spacerując po zatłoczonej Marszałkowskiej, warto na chwilę zatrzymać się w tym miejscu. Spojrzeć na nowoczesną fasadę i wyobrazić sobie świat, który istniał tu wcześniej – pełen elegancji, stukotu obcasów na chodnikach i fortepianowej muzyki dobiegającej z otwartych okien.

