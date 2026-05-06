Saperzy i ewakuacja na Lotnisku Chopina. Co tam się stało?

Zuzanna Sekuła
2026-05-06 16:36

Nerwowe chwile na największym polskim lotnisku. W środowe popołudnie zarządzono ewakuację części portu. Do akcji wkroczyli saperzy oraz funkcjonariusze. Wszystko to z powodu pozostawionej bez nadzoru walizki.

Autor: Marysia Zawada/REPORTER/ East News Lotnisko Chopina
  • Ewakuowano fragment terminala z powodu porzuconej torby na Lotnisku Chopina.
  • Do pracy przystąpili saperzy i funkcjonariusze Straży Granicznej, zamykając strefy C, D i E.
  • Samoloty kursowały bez zmian, a interwencja zakończyła się wykluczeniem niebezpieczeństwa.
Alarm na warszawskim lotnisku

Tuż po godzinie 15 wdrożono procedurę ewakuacyjną w wyznaczonych sektorach portu w związku z namierzeniem porzuconego bagażu. Do interwencji bezzwłocznie przystąpiła Straż Graniczna oraz zespoły saperskie. Jak donosi „Fakt”, podróżni musieli opuścić niektóre sekcje hali. Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina, poinformował, że zamknięte zostały strefy C, D oraz E.

Znaleźliśmy pozostawiony bez opieki bagaż. Na miejscu pracują służby. Strefy te będą wyłączone z użytku tak długo, dopóki straż graniczna nie powie, że jest bezpiecznie. Nie będziemy poganiać saperów.

Zgodnie z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa, podejrzany bagaż musiał zostać dokładnie zbadany. Pirotechnicy zabezpieczyli obszar, aby upewnić się, że pracownicy i turyści nie są narażeni na niebezpieczeństwo.

Chociaż ewakuowano część terminala, nie wpłynęło to na harmonogram lotów. Maszyny startowały i lądowały o czasie, a operacja służb ograniczyła się tylko do wydzielonej przestrzeni lotniska.

Przed godziną 16 wydano oficjalny komunikat o zakończeniu działań. Po zbadaniu torby stwierdzono brak zagrożenia bombowego, dzięki czemu zablokowane sektory ponownie otwarto dla ruchu. Warto pamiętać, że pozostawienie bagażu samopas jest wykroczeniem karanym grzywną w wysokości 500 złotych. Według władz portu sankcja ta jest zbyt łagodna.

