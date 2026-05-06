Afera w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim! NFZ nakłada gigantyczną karę w sprawie syna senatora Lenza

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Marta Łazarska
Marta Łazarska
2026-05-06 15:55

134 tysiące złotych kary i poważne zarzuty wobec szpitala – tak zakończyła się kontrola NFZ w Aleksandrowie Kujawskim. Sprawa dotyczy głośnych doniesień o leczeniu syna senatora Tomasza Lenza, które wzbudziły wątpliwości co do przebiegu całej procedury i organizacji pracy placówki. Szczegóły poniżej.

Afera w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim! NFZ nakłada gigantyczną karę w sprawie syna senatora Lenza

i

Autor: PIOTR LAMPKOWSKI/SUPER EXPRESS

134 tys. zł kary dla szpitala! NFZ ujawnia nieprawidłowości po głośnej sprawie syna senatora

Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył kontrolę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Wydał dla placówki negatywną ocenę oraz karę finansową w wysokości 134 tysięcy złotych. Sprawa ma związek z głośnymi doniesieniami dotyczącymi leczenia syna senatora Tomasza Lenza.

Kontrola wykazała poważne uchybienia w organizacji pracy oraz prowadzeniu dokumentacji medycznej. Jak podkreśla NFZ, problem dotyczył przede wszystkim zapewnienia właściwej opieki lekarskiej na dwóch oddziałach szpitala.

- Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących wówczas na dyżurach, świadczenia - informuje Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ.

Placówka ma teraz dwa tygodnie na odwołanie się od decyzji Funduszu. To jednak nie koniec problemów – sprawą ponownie zajmują się organy ścigania.

Kontrowersyjny zabieg i polityczny wątek. Sprawą zajmuje się prokuratura

Przypomnijmy, że sprawa ujrzała światło dzienne na początku kwietnia i dotyczyła zdarzeń z 15 marca. Według relacji świadków syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza miał zostać przyjęty do szpitala poza obowiązującą kolejnością i standardową procedurą.

Zamiast przejść przez izbę przyjęć i standardową kwalifikację medyczną, pacjent miał trafić bezpośrednio na oddział chirurgii. Jak relacjonowali pracownicy placówki, personel miał już na niego czekać, a cały proces organizacyjny przebiegał w sposób odbiegający od przyjętych zasad.

Dodatkowe wątpliwości wzbudziła obecność anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej. Według ustaleń lekarz w tym czasie pełnił dyżur w innym oddziale szpitala.

Sam senator Tomasz Lenz zaprzecza wszystkim zarzutom. Mimo to sprawą zajmują się organy ścigania. Obecnie prowadzi ją już czwarta prokuratura – Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

Przeczytaj także:
Długo wyczekiwany przełom w sprawie zabójstwa niewinnej Klaudii. Klamka zapadła

Dokumenty były już na biurku śledczych w kilku miastach - w końcu trafiły do Bydgoszczy! To tamtejsza Prokuratura Okręgowa ostatecznie ma zająć się zgłoszeniem senatora KO Tomasza Lenza.

Zarzuca ona nieprawidłowości szpitalowi w Aleksandrowie Kujawskim w związku z głośną sprawą ujawnioną przez media.

- Jedno postępowanie dotyczy podejrzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentacji szpitalnej związanej z zabiegiem. Drugie postępowanie dotyczy z kolei podejrzenia usuwania z dokumentacji szpitala dokumentacji medycznej i ujawniania tajemnicy lekarskiej - mówi Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

Jednym z materiałów dla śledczych będzie raport z kontroli wewnętrznej w szpitalu i tej przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Express Biedrzyckiej Marek BOROWSKI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki