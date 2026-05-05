Niespodziewany bohater PRES Toruń przemówił po meczu z GKM-em Grudziądz

Konrad Marzec
2026-05-05 14:37

Norick Bloedorn szybko zyskał sympatię kibiców PRES Grupa Deweloperska Toruń. Niemiec znacząco przyczynił się do wygranej "Aniołów" z Bayersystem GKM-em Grudziądz. 22-latek mówił o swoich wątpliwościach Emilowi Sajfutdinowowi, który wysłał w jego kierunku prosty komunikat.

Nerwową majówkę zgotował swoim kibicom zespół PRES Toruń. "Anioły" Piotra Barona wygrały derbowe spotkanie 48:42, ale o wynik musiały drżeć do ostatniego wyścigu. Zwycięstwa nie byłoby bez świetnej postawy Noricka Bloedorna. Niemiec świetnie wygląda na Motoarenie. Tym razem przy swoim nazwisku zapisał 7 punktów i dwa bonusy. Kluczowe były dwa ostatnie starty. Najpierw wspólnie z Antonim Kawczyńskim podwójnie pokonał Maksyma Drabika i Bastiana Pedersena. Kilkanaście minut później śmiałym atakiem wyprzedził Maxa Fricke'a, pomagając jednocześnie Robertowi Lambertowi. Nic dziwnego, że Bloedorna oklaskiwał niemal cały stadion.

- Czuję, że mój motocykl jest szybki i takie akcje, jak wyprzedzenie Maxa sprawiają, że czuje się znakomicie. Nawet, gdy jadę z tyłu, mogę zmienić linię jazdy i wyprzedzić. Bawię się dużo lepiej, niż w ostatnich latach - powiedział Bloedorn w rozmowie z "Super Expressem". Niemiec zdradził również, że pomogła mu rozmowa z Emilem Sajfutdinowem! Całą wypowiedź znajdziecie w filmie, który zamieszczamy nad tekstem.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz 48:42

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

  • 9. Patryk Dudek - 10+1 (3,1*,2,3,1)
  • 10. Robert Lambert - 7+1 (2,2,1*,0,2)
  • 11. Norick Bloedorn - 7+2 (1,0,3,2*,1*)
  • 12. Mikkel Michelsen - 3 (0,2,1,0)
  • 13. Emil Sajfutdinow - 12 (2,2,3,2,3)
  • 14. Mikołaj Duchiński - 2+1 (2*,0,0)
  • 15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,1*,3)
  • 16. Bartosz Derek - NS

Bayersystem GKM Grudziądz - 42

  • 1. Max Fricke - 4 (2,0,0,2,0)
  • 2. Maksym Drabik - 11 (1,3,3,1,3)
  • 3. Damian Miller - NS (-,-,-,-)
  • 4. Wadim Tarasienko - 12+1 (3,3,2,1*,1,2)
  • 5. Michael Jepsen Jensen - 11 (3,3,2,3,0)
  • 6. Kevin Małkiewicz - 3+1 (t,1,1,1*,0)
  • 7. Bastian Pedersen - 1 (0,1,0,0)
  • 8. Jan Przanowski - NS

