Niespodziewany bohater PRES Toruń przemówił po meczu z GKM-em Grudziądz

Żużel. Bloedorn bohaterem! PRES Toruń lepszy od Bayersystem GKM-u Grudziądz

Nerwową majówkę zgotował swoim kibicom zespół PRES Toruń. "Anioły" Piotra Barona wygrały derbowe spotkanie 48:42, ale o wynik musiały drżeć do ostatniego wyścigu. Zwycięstwa nie byłoby bez świetnej postawy Noricka Bloedorna. Niemiec świetnie wygląda na Motoarenie. Tym razem przy swoim nazwisku zapisał 7 punktów i dwa bonusy. Kluczowe były dwa ostatnie starty. Najpierw wspólnie z Antonim Kawczyńskim podwójnie pokonał Maksyma Drabika i Bastiana Pedersena. Kilkanaście minut później śmiałym atakiem wyprzedził Maxa Fricke'a, pomagając jednocześnie Robertowi Lambertowi. Nic dziwnego, że Bloedorna oklaskiwał niemal cały stadion.

- Czuję, że mój motocykl jest szybki i takie akcje, jak wyprzedzenie Maxa sprawiają, że czuje się znakomicie. Nawet, gdy jadę z tyłu, mogę zmienić linię jazdy i wyprzedzić. Bawię się dużo lepiej, niż w ostatnich latach - powiedział Bloedorn w rozmowie z "Super Expressem". Niemiec zdradził również, że pomogła mu rozmowa z Emilem Sajfutdinowem! Całą wypowiedź znajdziecie w filmie, który zamieszczamy nad tekstem.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz 48:42

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 48

9. Patryk Dudek - 10+1 (3,1*,2,3,1)

10. Robert Lambert - 7+1 (2,2,1*,0,2)

11. Norick Bloedorn - 7+2 (1,0,3,2*,1*)

12. Mikkel Michelsen - 3 (0,2,1,0)

13. Emil Sajfutdinow - 12 (2,2,3,2,3)

14. Mikołaj Duchiński - 2+1 (2*,0,0)

15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,1*,3)

16. Bartosz Derek - NS

Bayersystem GKM Grudziądz - 42