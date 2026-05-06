Tragedia w okolicy Pałacu Kultury i Nauki. Kobieta wypadła z okna

Dramatyczne sceny w sercu Warszawy. Nie żyje 60-letnia kobieta

W środę (6 maja), chwilę po godzinie 13, spokojne popołudnie w centrum stolicy zostało brutalnie przerwane przez głośne dźwięki samochodów policyjnych oraz karetki pogotowia. Jak udało nam się ustalić, z okna mieszkania na szóstym piętrze budynku przy ulicy Świętokrzyskiej wypadła kobieta. Na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby. Niestety, na ratunek było już za późno. Lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon 60-latki.

Informacje o zdarzeniu potwierdziła „Super Expressowi” policja ze Śródmieścia. Głos w sprawie zabrał st. sierż. Kacper Wojteczko. − Na miejscu cały czas pracują służby, które zabezpieczają teren. Całość nadzorowana jest przez prokuratora − poinformował funkcjonariusz w rozmowie z „SE”.

Co wydarzyło się w mieszkaniu przy Świętokrzyskiej? Śledczy badają okoliczności

Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą oględziny miejsca tragedii. Teren wokół budynku został odgrodzony taśmami, a technicy kryminalistyki skrupulatnie zabezpieczają wszelkie ślady, które mogłyby pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia.

Kluczowe będzie ustalenie, co działo się w mieszkaniu tuż przed upadkiem kobiety.

Na tym etapie śledztwa policja nie wyklucza żadnego scenariusza, w tym nieszczęśliwego wypadku, a także udziału osób trzecich. Dopiero zebrany materiał dowodowy, w tym wyniki sekcji zwłok, pozwoli odpowiedzieć na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci 60-latki. Sprawa jest rozwojowa, a prokuratura będzie prowadzić dalsze czynności w celu pełnego wyjaśnienia tej tragedii.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

11