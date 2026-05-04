Strzały, ranna kobieta i śmierć 83-latka. Co się dzieje w Warszawie?! Śledczy czekają na jedno

Piotr Lis
Piotr Lis
Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-05-04 16:30

W ciągu ostatnich kilku dni w różnych częściach Warszawy doszło do serii niepokojących zgłoszeń. Od rzekomych strzałów na Targówku, przez zabezpieczone skrzyżowanie na Bemowie, aż po dramatyczne zgłoszenie z Bródna. Służby za każdym razem pojawiały się na miejscu i prowadziły intensywne czynności. A w wielu przypadkach wciąż nie ma pełnych odpowiedzi!

Strzały na Targówku
Strzały na Targówku Strzały na Targówku Strzały na Targówku Strzały na Targówku
Galeria zdjęć 10

Interwencja policji po zgłoszeniu mieszkańców

W piątek (1 maja) wieczorem mieszkańcy Targówka zgłosili, że w rejonie ulicy Wojskowej miały słyszeli odgłosy przypominające strzały. Na miejsce skierowano liczne siły policji. Teren został zabezpieczony i odgrodzony. − Policjanci po godzinie 21 otrzymali zgłoszenie od świadka, który miał słyszeć strzały. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu, przeprowadzili czynności. Aktualnie oczekujemy na pełną dokumentację w sprawie tego zdarzenia − powiedział mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci przez kilka kolejnych godzin przeczesywali teren, używając m.in. latarek i sprawdzając możliwe miejsca, gdzie mogły znajdować się ślady. W działaniach wspierała ich straż pożarna. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani zatrzymanych.

Na chwilę obecną chwilę nie komentujemy sprawy, nie przekazujemy szczegółowych informacji − przekazała krótko nadkom. Paulina Onyszko, oficer prasowa policji na Targówku.

Strzały na Targówku
Galeria zdjęć 10

Kobieta postrzelona z broni pneumatycznej na Bródnie

Do kolejnego zdarzenia doszło w niedzielę (3 maja) około godziny 1 w nocy na warszawskim Bródnie, przy ulicy Nieszawskiej. Policja otrzymała zgłoszenie o postrzeleniu kobiety z broni pneumatycznej. Poszkodowana z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i sprawdzają, kto mógł oddać strzał.

− Na tę chwilę policjanci prowadzą intensywne działania, dlatego nie przekazujemy jeszcze szczegółowych informacji. Ustalenia, które dotąd poczyniono, są obecnie dokładnie weryfikowane i wymagają dalszego sprawdzenia. Na tym etapie nie udzielamy także odpowiedzi na pytania dotyczące ewentualnych zatrzymań ani stanu poszkodowanej kobiety. Sprawa wymaga jeszcze weryfikacji wielu wątków − powiedziała nadkom. Onyszko.

Bródno. Postrzelenie kobiety
Galeria zdjęć 7

Tragiczne zdarzenie na Bemowie. Nieoficjalne doniesienia o śmierci mężczyzny

Do kolejnej i ostatniej dramatycznej interwencji doszło w poniedziałek (4 maja) na warszawskim Bemowie, na skrzyżowaniu ul. Hubala i Ołtarzewskiej. Od wczesnych godzin porannych pracowali tam policjanci, a teren został częściowo odgrodzony i zabezpieczony parawanem.

− Zgłoszenie wpłynęło do nas po godzinie 5 rano. Nie było to zdarzenie o charakterze kryminalnym. Ze względu na charakter sprawy, nie wypowiadamy się w tym temacie − przekazała nadkom. Marta Sulowska z policji na Bemowie.

Według nieoficjalnych ustaleń, w zdarzeniu miał zginąć 83-letni mężczyzna. Miał targnąć się na własne życie. Informacje te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez policję.

Na środku ulicy rozłożyli parawan. Nie żyje mężczyzna
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STRZELANINA WARSZAWA