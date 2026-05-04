21-letni Ukrainiec zadźgał rodaka, bo zadawał się z jego matką

Zabójstwo w Jarocinie! Znamy szczegóły dramatu

To nie była spokojna majówka w województwie wielkopolskim. W piątek rozegrał się dramat rodem z czarnego kryminału. 1 maja, krótko przed północą, policjanci z Jarocina zostali wezwani na ulicę Zamkową, do zakrwawionego mężczyzny. Niestety, na pomoc dla niego było już za późno. Medycy i śledczy mogli już tylko stwierdzić zgon. Okazało się, że 35-letni mieszkaniec Ukrainy został ofiarą napaści. Mężczyzna został zaatakowany przez 21-letniego rodaka. Jak ustalili śledczy, tragedia rozegrała się około 23;00. Sprawca spotkał wracającego ze sklepu mężczyznę, z którym zaczął się kłócić. Niestety, awantura eskalowała, aż 21-latek wyciągnął nóż i ugodził nim 35-latka. Po wszystkim mężczyzna chciał zatrzeć ślady i wrzucił do kosza na śmieci zakrwawioną odzież oraz nóż.

Prokurator ujawnia motyw sprawcy

- Zatrzymany został w domu - mówi "Super Expressowi" rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler. Jak się później okazało, zabójstwo mogło być wcześniej zaplanowane. - Motywem działania sprawcy miała być niechęć do relacji, jaką pokrzywdzony utrzymywał z jego matką - informuje prokuratura. 21-latek przyznał się do wszystkiego, ale odmówił podania motywu.

Za zabójstwo grozi mu kara od 10 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Jarocinie o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie!

