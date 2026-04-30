Taras jak z katalogu bez wydawania fortuny. Poznaj prosty trik na tańsze meble z wyższej półki

Kiedy robi się cieplej, ogród oraz taras nagle zaczynają żyć własnym życiem. To tam pijemy poranną kawę, spotykamy się ze znajomymi i po prostu odpoczywamy po dniu pracy. Nic dziwnego, że coraz więcej osób chce, żeby ta przestrzeń wyglądała dobrze — nie tylko była „jakaś”, ale faktycznie robiła klimat.

Problem pojawia się zwykle w momencie, gdy zaczynamy przeglądać meble ogrodowe, analizujemy nasze potrzeby i uświadamiamy sobie, że warto zainwestować w meble z wyższej półki. Czy kusi nas ich design i jakość wykonania? Jasne. Niestety ceny potrafią skutecznie ostudzić zapał. Czy da się uzyskać efekt „jak z katalogu”, ale bez wydawania fortuny? Okazuje się, że tak!

Nie wszystko musi być najdroższe — ale powinno być trwałe.

Jeśli jest jedna rzecz, na której naprawdę nie warto oszczędzać, to materiał. Ogród rządzi się swoimi prawami — deszcz, słońce, wiatr. Wszystkie te czynniki szybko weryfikuje jakość. Dlatego lepiej celować w produkty, które przetrwają kilka sezonów: technorattan, aluminium, stal nierdzewna czy drewno teakowe.

Sprytny trik: Outlet zamiast regularnego sklepu.

Mało kto się nad tym zastanawia, ale to właśnie tutaj można zrobić największą różnicę w budżecie. Outlety oferują końcówki kolekcji, ekspozycje albo nadwyżki magazynowe. Czyli dokładnie te same meble, tylko w dużo lepszych cenach. Często różnice sięgają nawet kilkudziesięciu procent.

Na tym modelu działają outlety mebli ogrodowych. Jeśli zależy nam na zakupie jakościowych mebli, ale nie chcemy przepłacać, to jest to kierunek, który warto sprawdzić.

i Autor: Garden Time Outlet/ Materiały prasowe

Bez czekania i bez niespodzianek

Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę: w wielu sklepach z markami premium, produkty wybieramy z katalogów i musimy uzbroić się w cierpliwość. Czas oczekiwania na realizację zamówienia to kilka dni do kilku tygodni.

W outletach wygląda to inaczej — to, co wybierzesz i zakupisz, zazwyczaj możesz zabrać od razu. Na meblach można usiąść, sprawdzić, czy jest wygodnie, zobaczyć kolor na żywo i nie zgadywać, czy „będzie pasować”.

Jak sprawić, żeby całość naprawdę dobrze wyglądała?

Nie trzeba być projektantem, żeby zaaranżować spójną przestrzeń. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad:

wybierz jeden kierunek (np. nowocześnie, naturalnie albo bardziej boho)

trzymaj się 2–3 kolorów zamiast wszystkiego naraz

dorzuć dodatki — poduszki, lampki, tekstylia robią ogromny klimat

dopasuj wielkość mebli do przestrzeni (to częstszy błąd, niż się wydaje)

Jeśli wolimy zobaczyć wszystko na żywo, warto podjechać do outletu mebli ogrodowych. Łatwiej wtedy podjąć decyzję i uniknąć nietrafionych zakupów.

Da się to zrobić z głową!

Urządzanie przestrzeni na tarasie nie musi oznaczać wyboru między „ładnie” a „tanio”. Przy odrobinie sprytu można mieć i jedno i drugie. Czasem wystarczy po prostu wiedzieć, gdzie szukać i nie przepłacać tam, gdzie nie ma takiej potrzeby.