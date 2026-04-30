Tragiczne dachowanie na autostradzie A2! Kierowca nie miał szans

Jak przekazali nam strażacy z OSP Kleszczewo, około godziny 4:30 na autostradzie A2, na wysokości Wrześni, doszło do tragicznego wypadku. Na jezdni w kierunku Świecka dachował bus. Według najnowszych ustaleń, kierowca pojazdu zginął.

Na miejscu zdarzenia natychmiast rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja ratunkowa, w którą zaangażowano wiele służb. Do działań skierowano zastępy strażaków z OSP Kleszczewo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie, a także jednostki Państwowej Straży Pożarnej – dwa zastępy z JRG 6 Poznań i strażaków z JRG Środa Wielkopolska.

Wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zespół ratownictwa medycznego, a teren zabezpieczają funkcjonariusze policji. W działaniach uczestniczy także patrol utrzymania autostrady A2, który odpowiada za organizację ruchu i zabezpieczenie infrastruktury drogowej w rejonie wypadku.

Obecnie kierowcy mogą korzystać tylko z jednego pasa ruchu. Choć przejazd jest możliwy, należy zachować szczególną ostrożność i liczyć się z chwilowymi utrudnieniami.

