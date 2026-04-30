Tragiczne dachowanie na autostradzie A2! Kierowca nie miał szans

Anna Kisiel
2026-04-30 8:12

Czwartek, 30 kwietnia, rozpoczął się dramatycznie dla kierowców w Wielkopolsce. Nad ranem na autostradzie A2 dachował bus – kierowca zginął na miejscu. Niewiele później doszło do kolejnego groźnego zdarzenia, tym razem na trasie S11 w rejonie Kórnika. Na miejscu wciąż pracują służby, a kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia.

Autor: OSP Kleszczewo/ Facebook

Jak przekazali nam strażacy z OSP Kleszczewo, około godziny 4:30 na autostradzie A2, na wysokości Wrześni, doszło do tragicznego wypadku. Na jezdni w kierunku Świecka dachował bus. Według najnowszych ustaleń, kierowca pojazdu zginął.

Na miejscu zdarzenia natychmiast rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja ratunkowa, w którą zaangażowano wiele służb. Do działań skierowano zastępy strażaków z OSP Kleszczewo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie, a także jednostki Państwowej Straży Pożarnej – dwa zastępy z JRG 6 Poznań i strażaków z JRG Środa Wielkopolska.

Wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zespół ratownictwa medycznego, a teren zabezpieczają funkcjonariusze policji. W działaniach uczestniczy także patrol utrzymania autostrady A2, który odpowiada za organizację ruchu i zabezpieczenie infrastruktury drogowej w rejonie wypadku.

Obecnie kierowcy mogą korzystać tylko z jednego pasa ruchu. Choć przejazd jest możliwy, należy zachować szczególną ostrożność i liczyć się z chwilowymi utrudnieniami.

Więcej informacji wkrótce! 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

