Brutalny gang znad Warty zatrzymany! Pobili, okradli i ranili kobietę

Ewa Ruszkiewicz
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-04-29 12:03

Bili, kradli i czuli się bezkarni - w końcu wpadli w ręce policji. Pięciu dwudziestolatków, którzy atakowali nad Wartą w Poznaniu - zatrzymali mundurowi, a sąd zdecydował, że powinni trafić za kratki. Szczegóły w artykule.

Autor: Wielkopolska Policja/ Materiały prasowe

Sezon spędzania czasu nad Wartą dopiero się rozpoczął, a przestępcy już rozwinęli swoje skrzydła. Pod koniec marca, grupa mężczyzn, przy moście Rocha w Poznaniu, tak dotkliwie pobiła swojego rówieśnika, że aż złamali mu oczodół. 

Swojej ofierze zabrali niewielką ilość gotówki, papierosy oraz szalik, po czym uciekli z miejsca zdarzenia - mówi podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

To był jednak dopiero początek. Ta sama grupa mężczyzn zaczepiła grupę młodych ludzi przebywających nad Wartą, a następnie mężczyźni zaatakowali jedną z osób, uderzając ją i kopiąc po całym ciele. Na tym się nie skończyło. Gdy uciekali z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką. 

Przedmiot trafił w rękę kobiety, powodując jej rozcięcie i narażając ją na poważniejsze konsekwencje zdrowotne - mówi Paterski.

Po tych sygnałach policjanci ruszyli do działań i zatrzymali podejrzanych. 

Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Jeden z zatrzymanych posiadał przy sobie środki odurzające - mówi podkom. Paterski. 

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju. Dodatkowo, jeden z 20-latków odpowie także za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków. Szybko też nie pojawią się nad Wartą. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania.

Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKA POLICJA
WIELKOPOLSKA