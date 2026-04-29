Brutalny gang znad Warty zatrzymany! Pobili, okradli i ranili kobietę

Sezon spędzania czasu nad Wartą dopiero się rozpoczął, a przestępcy już rozwinęli swoje skrzydła. Pod koniec marca, grupa mężczyzn, przy moście Rocha w Poznaniu, tak dotkliwie pobiła swojego rówieśnika, że aż złamali mu oczodół.

Swojej ofierze zabrali niewielką ilość gotówki, papierosy oraz szalik, po czym uciekli z miejsca zdarzenia - mówi podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji.

To był jednak dopiero początek. Ta sama grupa mężczyzn zaczepiła grupę młodych ludzi przebywających nad Wartą, a następnie mężczyźni zaatakowali jedną z osób, uderzając ją i kopiąc po całym ciele. Na tym się nie skończyło. Gdy uciekali z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką.

Przedmiot trafił w rękę kobiety, powodując jej rozcięcie i narażając ją na poważniejsze konsekwencje zdrowotne - mówi Paterski.

Po tych sygnałach policjanci ruszyli do działań i zatrzymali podejrzanych.

Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Jeden z zatrzymanych posiadał przy sobie środki odurzające - mówi podkom. Paterski.

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju. Dodatkowo, jeden z 20-latków odpowie także za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków. Szybko też nie pojawią się nad Wartą. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania.

Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.