Bezczelny atak na motorniczą. Chciała uspokoić awanturę, sama została uderzona!

Do sytuacji doszło 11 czerwca, na poznańskiej Wildzie.

Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące sytuacji, do której doszło na przystanku tramwajowym Św. Czesława w Poznaniu - poinformowała mł. asp. Anna Klój z wielkopolskiej policji.

Wszystko zaczęło się od tego, że motornicza tramwaju, podjeżdżając na przystanek, zauważyła dwóch - szarpiących się ze sobą - mężczyzn. Gdy zatrzymała tramwaj, od razu wyszła, żeby zareagować. Grzecznie, ale stanowczo poprosiła, by mężczyźni się rozeszli. Niestety, to najgorsze miało się dopiero wydarzyć.

Jeden z mężczyzn wsiadł do tramwaju, a gdy motornicza wchodziła już do kabiny, by odjechać, sama została uderzona przez drugiego ze sprawców. Na szczęście, nie wymagała pomocy medycznej, a mężczyznę, który uderzył motorniczą do czasu przyjazdu policji zatrzymali świadkowie i pasażerowie tramwaju. Okazało się, że motorniczą zaatakował 38-letni obywatel Węgier.

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