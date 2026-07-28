Nie żyje była posłanka z Poznania. Wiesława Ziółkowska miała 76 lat

Trzy kadencje w Sejmie

Ziółkowska była parlamentarzystką w latach 1989–1997, zasiadając w Sejmie X, I i II kadencji. Reprezentowała okręg poznański.

Mandat w Sejmie X kadencji zdobyła z listy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W kolejnych wyborach startowała z list Wielkopolskiej Unii Socjaldemokratycznej, a następnie Unii Pracy, której była współzałożycielką i jedną z liderek.

Znana ekonomistka i wykładowczyni

Urodziła się 21 maja 1950 roku w Poznaniu. W 1973 r. ukończyła studia na Wydziale Handlowo‑Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Trzy lata później uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1996 r. – doktora habilitowanego.

Była profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie kierowała Katedrą Finansów Publicznych. Ceniono ją jako wymagającą, ale niezwykle zaangażowaną wykładowczynię.

Praca w Radzie Polityki Pieniężnej

W latach 1998–2004 Ziółkowska zasiadała w Radzie Polityki Pieniężnej – jednym z najważniejszych organów decydujących o polityce monetarnej państwa.Jej doświadczenie ekonomiczne oraz wieloletnia praktyka naukowa sprawiały, że była jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci w środowisku ekonomistów.

Zaangażowana w sprawy gospodarcze

Podczas pracy w Sejmie kierowała Komisją Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Wielu współpracowników wspomina ją jako osobę konkretną, merytoryczną i oddaną pracy publicznej.

Poznań żegna byłą posłankę

Śmierć Wiesławy Ziółkowskiej poruszyła środowiska polityczne, akademickie i ekonomiczne. W najbliższych dniach mają zostać przekazane oficjalne kondolencje oraz informacje o uroczystościach pogrzebowych.