Alarm w warszawskim kościele. Do świątyni weszli pirotechnicy

Niewybuch został znaleziony na poddaszu kościoła św. Anny w Wilanowie.

Na miejscu pracują policyjni pirotechnicy.

Na razie nie wiadomo, z jakiego okresu pochodzi znalezisko.

Policjanci CBŚP zabezpieczyli materiały wybuchowe i samodziałowe mieszaniny pirotechniczne

Robotnicy natrafili na niebezpieczne znalezisko

Alarm wpłynął do służb około godziny 14. Pracownicy prywatnej firmy prowadzącej prace remontowe w kościele św. Anny przy ul. Potockiego 18 zauważyli na poddaszu przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce skierowano specjalistów z Komendy Stołecznej Policji, którzy rozpoczęli sprawdzanie znaleziska.

Teren został zabezpieczony

Podkom. Maciej Saciuk z Komendy Stołecznej Policji informuje, że podczas prowadzonych działań nikt nie został poszkodowany. Policjanci zabezpieczyli teren wokół świątyni, jednak akcja nie powoduje utrudnień dla kierowców. Ruch w okolicy odbywa się normalnie.

Trwa ustalanie pochodzenia niewybuchu

Na razie nie wiadomo, czym dokładnie jest odnaleziony przedmiot. Policja nie wyklucza, że może pochodzić z czasów II wojny światowej, ale ostatecznie potwierdzą to dopiero prowadzone oględziny i ekspertyzy. Do czasu zakończenia działań pirotechników miejsce pozostaje pod nadzorem służb.