Alarm w warszawskim kościele. Do świątyni weszli pirotechnicy

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-07-28 19:53

Niecodzienne i niebezpieczne odkrycie w warszawskim Wilanowie. Podczas prac prowadzonych na poddaszu kościoła św. Anny robotnicy natrafili na przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce natychmiast skierowano policyjnych pirotechników, którzy zabezpieczyli teren i rozpoczęli działania.

Jasna elewacja kościoła św. Anny w Wilanowie. O znalezieniu niewybuchu na poddaszu przeczytasz na SE.
Autor: Dejan Gospodarek/ Reporter
  • Niewybuch został znaleziony na poddaszu kościoła św. Anny w Wilanowie.
  • Na miejscu pracują policyjni pirotechnicy.
  • Na razie nie wiadomo, z jakiego okresu pochodzi znalezisko.
Policjanci CBŚP zabezpieczyli materiały wybuchowe i samodziałowe mieszaniny pirotechniczne

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Robotnicy natrafili na niebezpieczne znalezisko

Alarm wpłynął do służb około godziny 14. Pracownicy prywatnej firmy prowadzącej prace remontowe w kościele św. Anny przy ul. Potockiego 18 zauważyli na poddaszu przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce skierowano specjalistów z Komendy Stołecznej Policji, którzy rozpoczęli sprawdzanie znaleziska.

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Teren został zabezpieczony

Podkom. Maciej Saciuk z Komendy Stołecznej Policji informuje, że podczas prowadzonych działań nikt nie został poszkodowany. Policjanci zabezpieczyli teren wokół świątyni, jednak akcja nie powoduje utrudnień dla kierowców. Ruch w okolicy odbywa się normalnie.

Trwa ustalanie pochodzenia niewybuchu

Na razie nie wiadomo, czym dokładnie jest odnaleziony przedmiot. Policja nie wyklucza, że może pochodzić z czasów II wojny światowej, ale ostatecznie potwierdzą to dopiero prowadzone oględziny i ekspertyzy. Do czasu zakończenia działań pirotechników miejsce pozostaje pod nadzorem służb.

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