Zełenski w Białym Domu. Godzinne spotkanie z Donaldem Trumpem za zamkniętymi drzwiami

Priorytet: obrona przeciwrakietowa

Wołodymyr Zełenski przyleciał do Stanów Zjednoczonych we wtorek rano i już na lotnisku podkreślał, że kluczowym tematem rozmów z Donaldem Trumpem będzie wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. Prezydent Ukrainy pojawił się w Białym Domu około godziny 9.40 czasu lokalnego, choć według harmonogramu Trumpa spotkanie miało rozpocząć się dziesięć minut wcześniej.

Ukraiński przywódca nie ukrywał, że liczy na konkretne decyzje dotyczące współpracy militarnej. „Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, aby chronić życie Ukraińców i działać na rzecz pokoju” – napisał później w serwisie X.

Patrioty i produkcja pocisków. „Kilka nowych pomysłów”

Najważniejszym elementem rozmów była kwestia licencji na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Zełenski poinformował, że temat został szczegółowo omówiony, a Ukraina przedstawiła „kilka innych pomysłów”, które mogłyby wzmocnić jej zdolności obronne.

Trump już podczas ostatniego szczytu NATO w Ankarze sygnalizował, że USA rozważą udzielenie Kijowowi licencji na produkcję amerykańskich pocisków Patriot. Wyraził również zainteresowanie współpracą w zakresie produkcji dronów – technologii, która od początku wojny odgrywa kluczową rolę na froncie.

Dyplomacja i dalsze rozmowy

Zełenski podkreślił, że rozmowa dotyczyła nie tylko kwestii wojskowych, ale również dyplomacji. „Ważne jest, aby proces dyplomatyczny został ożywiony. Nasze zespoły ustalą szczegóły ich dalszej komunikacji” – przekazał.

Ukraiński prezydent wyraził wdzięczność Stanom Zjednoczonym za „zdecydowane wsparcie”, które – jak podkreślił – pozostaje kluczowe dla bezpieczeństwa jego kraju.

Wizyta w USA: pogrzeb Grahama i spotkania na Kapitolu

Zarówno Zełenski, jak i izraelski premier Benjamin Netanjahu przebywają w USA w związku z pogrzebem senatora Lindseya Grahama, jednego z najbardziej wpływowych polityków Partii Republikańskiej i – jak zaznaczył Zełenski – „prawdziwego przyjaciela Ukrainy”.

Po uroczystościach pogrzebowych ukraiński prezydent uda się na Kapitol, gdzie spotka się z kongresmenami wspierającymi projekt ustawy nakładającej sankcje na Rosję i Iran.

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