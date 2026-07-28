Matylda Stuhr zadebiutowała u boku ojca. Aktor wyznał, że "jest lekko niepełnosprawna"

Matylda Stuhr: Czym zajmuje się córka Macieja Stuhra?

Maciej Stuhr (51 l.) od lat związany jest z Katarzyną Błażejewską, z którą wychowują syna Błażeja. Wcześniej szedł przez życie u boku aktorki i fotografki, Samanty Jonas (48 l.). Byli już małżonkowie doczekali się córki Matyldy (26 l.). Początkowo wydawało się, że pójdzie w ślady ojca i dziadka, ukończyła bowiem liceum filmowe przy Warszawskiej Szkole Filmowej ze specjalizacją aktorską. Wybrała jednak studia dziennikarskie.

Aktor dba o prywatność swoją oraz swoich bliskich. Jego jedyna córka do tej pory również trzymała się z dala od show-biznesu. Z małymi wyjątkami. Jako dziecko kilka razy towarzyszyła ojcu na premierach. U boku Macieja Stuhra pojawiła się też w 2014 roku na pokazie filmu "Fuks 2".

Zobacz również: Maciej Stuhr walczył z okropnym nałogiem. Uratowała go żona. "Trucizna"

Maciej Stuhr i Matylda Stuhr razem w radiu

Maciej Stuhr towarzyszył córce podczas jej radiowego debiutu. Matylda Stuhr niedawno pochwaliła się wspólnym zdjęciem prosto ze studia Radia 357. Wystąpili razem w audycji "Ok Boomer", w której spotykają się przedstawiciele dwóch pokoleń.

Mój debiut w radiu z tatusiem zaliczony - napisała na Instagramie.

Aktor rzadko opowiada o swoich dzieciach. Dwa lata temu zaskoczył wyzwaniem dotyczącym córki. Od listopada 2023 roku do grudnia 2024 roku prowadził program "Autentyczni", w którym gościom show pytania zadają osoby w spektrum autyzmu. Stuhr pełnił w nim pełnił rolę moderatora dyskusji. W jednym z odcinków wyznał, że Matylda zmaga się z lekką niepełnosprawnością.

Moja córka jest lekko niepełnosprawna. [...] Widzę, z czym się boryka i jak trudne jest jej życie przez to. Widzę też, jaka jest dzielna w pokonywaniu trudności - mówił aktor.

Z kolei kilka lat temu w rozmowie z "Polityką" przyznał, że ich relacje nie zawsze dobrze się układały. Na szczęście udało im się dojść do porozumienia i dziś Maciej Stuhr nie kryje dumy z osiągnięć córki.

Zobacz również: Maciej Stuhr wyznał, że jego córka jest "lekko niepełnosprawna". Teraz się tłumaczy

21

Sonda Czy uważasz, że Maciej Stuhr i Katarzyna Błażejewska stanowią dobrane małżeństwo? Tak Nie Nie mam zdania