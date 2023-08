Szok, kim została córka Macieja Stuhra. Co za strój!

porównywano ją do magdy żuk

Jej ojciec to popularny aktor, mama także ma za sobą karierę aktorską. Samanta Janas zagrała m.in. w "E=mc2", "Wszystkich świętych" i w "To my". Z wykształcenia jest graficzką i artystką multimedialna po Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie była też doktorantką. Po rozwodzie z Maciejem Stuhrem wyszła za mąż za Jakuba Krupskiego, byłego wokalistę w zespołach Tune i Kamień Kamień Kamień.

Matylda Stuhr mogła pójść w ślady swojego znanego taty, ukończyła bowiem liceum filmowe przy Warszawskiej Szkole Filmowej ze specjalizacją aktorską. Wybrała jednak studia dziennikarskie na Collegium Civitas. Interesuje się śpiewem, tańcem, aktorstwem, nurkowaniem z butlą, skokami narciarskimi, fotografią oraz tenisem - czytamy na jednym z serwisów internetowych.

Teraz została modelką. - Pokaz mody szlafrokowej - big festivalowski2. Jestę modelkę - napisała córka Macieja Stuhra na Instagramie i opublikowała zdjęcie z wybiegu. Fotografia pochodzi z 2. edycji Big Festivalowski, który odbywał się w dniach 18-20 sierpnia w Płocka. - Big Festivalowski to jedyny w swoim rodzaju miks jakościowej, pozytywnej twórczości, gdzie humor i smaczne dj-skie sety przeplatają się z praktyczną wiedzą. Festiwal, na którym niezobowiązującym elementem dress code’u jest szlafrok – niezależnie od tego, jak duży jest Twój wkład w polską kulturę i sztukę - czytamy na stronach organizatora.

