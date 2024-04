Małgorzata Rozenek pozuje z młodym przystojniakiem na imprezie charytatywnej Omeny Mensah

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska w piękny sposób potrafią łączyć biznes i filantropię. We wnętrzach Pałacu w Wilanowie zorganizowali kolejny wyjątkowy event, któremu przyświecało hasło „Sztuka w służbie filantropii”. Na wydarzeniu tradycyjnie nie mogło zabraknąć znanych gości. Zaproszenie Omeny Mensah i Rafała Brzoski przyjęli m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, Katarzyna Sokołowska i Artur Kozieja, Małgorzata Socha, Joanna Opozda, Piotr Kraśko, Marta Kuligowska, Anna Kalczyńska i Maciej Maciejowski, Rafał Zawierucha i Beata Wiśnicka-Zawierucha, Maja Hirsch, Ilona Łepkowska, Jaga Hupało, Daria Ładocha, Teresa Rosati, Agnieszka Mrozińska i Maja Hyży. Szczególną uwagę przykuła Małgorzata Rozenek-Majdan, która do zdjęć pozowała nie tylko z ukochanym mężem, ale także ze swoim pierworodnym synem. Stanisław Rozenek, który jej towarzyszył, to owoc miłości do aktora Jacka Rozenka. Najwyraźniej Staś również pała zamiłowaniem do kultury i sztuki skoro zdecydował towarzyszyć mamie i Radkowi podczas tego ekskluzywnego wydarzenia. Nie stronił od zdjęć i towarzystwa. Z pewnością ta wizyta na salonach, nie będzie jego ostatnią.

Co podziwiała śmietanka towarzyska w Wilanowie?

Wybitne dzieła sztuki stworzone przez cenionych na świecie artystów, m.in.: Igora Mitoraja, Magdalenę Abakanowicz, Wojciecha Fangoraczy, Maurycego Gomulickiego, zaprezentowane w przestrzeni zaprojektowanej przez Borisa Kudličkę. Do tego znamienici goście ze świata biznesu, kultury, gwiazdy, kolekcjonerzy oraz mecenasi sztuki – tak wyglądało otwarcie Wystawy Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY 2024, zorganizowanej przez Omenę Mensah i jej fundację Omena Art Foundation.

Od 25 kwietnia w Oranżerii Pałacu w Wilanowie goście mogą zobaczyć Wystawę Wielkiej Aukcji Charytatywnej – najpiękniejszej inicjatywy filantropijnej w Polsce, łączącej świat dużego biznesu, artystów i ludzi wielkiego serca. Tegoroczna instalacja Okno na świat, zaaranżowana przez słynnego scenografa i projektanta Borisa Kudličkę, łączy Pałac w Wilanowie z Lugins Land of Art – kulturalno-artystyczną przestrzenią na Malcieotwartą dla publiczności podczas pierwszego maltabiennale.art 2024.

Tego wieczoru gości zachwyciła nie tylko przestrzeń ekspozycji, ale przede wszystkim starannie wyselekcjonowane dzieła sztuki. Nad ich wyborem czuwała Rada Artystyczna, a jej członkowie: Iwona Büchner-Grzesiak, Boris Kudlička, Rafał Kamecki, Kama Zboralska i Omenaa Mensah dyskutowali nad ostateczną listą ponad 10 miesięcy! – Na Wielką Aukcję Charytatywną 2024 udało nam się pozyskać dzieła 15 artystów. Są to zarówno klasycy, jak Magdalena Abakanowicz i Igor Mitoraj, ale również twórcy młodszego pokolenia: Marcin Maciejowski, Bartosz Kokosiński, Igor Dobrowolski i Lia Kimura. Po raz pierwszy na aukcji pojawi się fotografia – dzieło Maurycego Gomulickiego oraz obiekt wykonany techniką druku 3D: Meta Folklore v 0.3.8 Janka Simona. Ponadto zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć trzy Figury kroczące, czyli monumentalne żeliwne rzeźby autorstwa Abakanowicz – podsumowuje Natalia Bradbury, Head of Omena Art Foundation, która sprawuje opiekę kuratorską nad wystawą.

Omenaa Mensah miłośniczką i mecenaską sztuki

Podczas otwarcia Omenaa Mensah podkreśliła, że tegoroczny wernisaż to jej ukłon w stronę przeszłości i powrót do fundamentalnych wartości sztuki oraz jej pierwotnego przekazu, w którym główną rolę grają estetyka, jakość wykonania i warsztat. – Dbam o jakość wszystkiego, czym się zajmuję. To jest bardzo ważne, bo jakość jest dla mnie wyrazem szacunku. Dotyczy to nie tylko pomagania, doboru dzieł sztuki, ale też codziennej pracy. Nasza inicjatywa – Wielka Aukcja Charytatywna TOP CHARITY otrzymała prestiżową nagrodę Luxury Lifestyle Awards w kategorii Najlepsze Wydarzenie Aukcyjne w Polsce, zyskując międzynarodowe uznanie. To dowód, że to, co robimy, robimy naprawdę dobrze – mówi Omenaa Mensah, prezeska Omenaa Foundation i Omena Art Foundation.

Luxury Lifestyle Awards jest nagrodą przyznawaną najlepszym produktom i usługom na świecie, a także gwarantem najwyższej jakości i doskonałości. W przeszłości nagrodą uhonorowano między innymi Chanel, Forbes i Armani Hotels. Oprócz Wystawy Wielkiej Aukcji Charytatywnej goście mogą zobaczyć w Oranżerii Pałacu w Wilanowie także wystawę dodatkową. Jej kuratorką jest Anda Rottenberg, która w tym roku dołączyła do inicjatywy. Wybrane przez nią dzieła przybliżają twórczość artystów reprezentujących Polskę podczas poprzednich edycji Biennale w Wenecji. Wśród nich jest m.in. praca Małgorzaty Mirgi-Tas Przeczarowując świat, prezentowana w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki w Wenecji w 2022 roku, a także dzieła artystów obecnych w poprzednich edycjach: Nicolasa Grospierre’a, Mirosława Bałki, Katarzyny Krakowiak-Bałki czy Moniki Sosnowskiej.

Dzieła sztuki prezentowane na Wystawie Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY 2024 zostaną zlicytowane podczas uroczystej gali 8 czerwca. Dochód z aukcji trafi do Konsorcjum Filantropijnego, które zrzesza fundacje z całej Polski, oraz do podopiecznych Omenaa Foundation w Polsce, w Europie i w Afryce.

