Świat go uwielbia, a on dla Polaków gra za darmo na ulicy. Wszystko przez pierogi?

Jared Leto gra za darmo dla fanów w Krakowie

O swoim dodatkowym koncercie w Krakowie gwiazdor poinformował fanów na Instagramie. W porannej relacji zaprosił wszystkich na godzinę 14.30 pod pomnik Adama Mickiewicza. Jak łatwo się domyślić na Rynku Głównym w Krakowie pojawiły się tłumy fanów żądnych spotkania ze światowej sławy muzykiem. Jared Leto wraz ze swoim bratem Shanonnem zagrał dla nich mini koncert w wersji akustycznej. Muzyk chętnie rozdawał autografy i pozował do zdjęć. Od jednego z fanów dostał wyjątkowy prezent - wielkiego pluszowego pieroga. Leto ucieszył się i podziękował. Po polsku.

Wokalista Thirty Seconds to Mars jest fanem polskich pierogów

Fani muzyka znają doskonale zamiłowanie Leto do polskiej kuchni, a w szczególności do pierogów. Podczas ubiegłorocznego koncertu w Warszawie apelował do publiczności, by dostarczała mu to danie, najlepiej w wersji domowej: - Mam nadzieję, że wrócimy do was bardzo, bardzo szybko. Powiedzcie swoim babciom, prababciom i praprababciom, żeby zrobiły dla mnie pierogi. Nie wyrzucajcie ich, przynieście mi na talerzu. Pokaźna porcja pierogów będzie dla mnie najlepszym prezentem - krzyczal ze sceny. Podczas tegorocznego pobytu w Krakowie relacjonował swoje poszukiwania najlepszych pierogów.

Zespół Thirty Seconds to Mars i Jared Leto

Thirty Seconds to Mars to amerykański zespół rockowy założony w 1998 roku przez aktora Jareda Leto oraz jego brata, Shannona. Ich muzyka często zawiera elementy rocka alternatywnego, post-hardcore'u i elektroniki, co sprawia, że ich brzmienie jest charakterystyczne i oryginalne. Thirty Seconds to Mars zyskał popularność w latach 2000-2010. Thirty Seconds to Mars znany jest także z bardzo energetycznych koncertów oraz kreatywnych wideoklipów, które często są tworzone przez samych członków zespołu.

Jako aktor, Leto zadebiutował w filmie "Szkoła uczuć", a jego przełomową rolą była postać chłopaka-wampira w kultowym filmie "Mroczne cienie". Później pojawił się w takich filmach jak "American Psycho", "Requiem dla snu", za którą otrzymał nominację do Oscara, oraz "Zaginiona dusza". W 2014 roku Leto zdobył Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego za swoją rolę w filmie "Witaj w klubie".