Polki w Cannes 2024: Wieniawa, Janoszek, Derpieński czy Rubik?

Cannes 2024: Julia Wieniawa, Anja Rubik, Caroline Derpieński, Natalia Janoszek

Festiwal Filmowy w Cannes to, oprócz filmów oczywiście, prawdziwy pokaz mody. Na czerwonym dywanie pojawiają się oczywiście twórcy, aktorzy, reżyserzy czy producenci filmowi, ale też całe tabuny modelek i celebrytek wysłanych w celach... reklamowych.

Polskę w tym roku w Cannes reprezentuje dość egzotyczny zestaw "gwiazd" - Julia Wieniawa, która została twarzą światowej marki Loreal, Anja Rubik, która promuje Saint Laurent, oraz w bliżej nieokreślonych celach - Caroline Derpieński i Natalia Janoszek. Która wypadła najlepiej?

Anja Rubik w Cannes 2024

Anja Rubik uświetniła premierę dzieła filmowego "Emilia Perez" w sukni od swojego przyjaciela - projektanta Anthony'ego Vaccarello, który jest dyrektorem kreatywny Saint Laurent. To właśnie ta marka wyprodukowała film, w którym zagrali między innymi Zoe Saldana i Selena Gomez.

Anja, tradycyjnie, postawiła na niezwykle elegancką czerń - klasyczna suknia z oryginalnym dekoltem sprawiła, że nasza modelka wyglądała zaiste posągowo.

Druga kreacja gwiazdy - na premierze "Horizon: An American Saga" - odsłoniła plecy, nogi, a nawet... pośladek. Nikogo to nie powinno szczególnie dziwić, wszak Anja Rubik uwielbia pokazywać ciało.

Julia Wieniawa w Cannes 2024

Julia Wieniawa na Festiwalu Filmowym pojawiła się nie jako aktorka, a jako ambasadorka marki kosmetycznej. Pierwsze zdjęcia w pierwszej kreacji Julki aż zapierały dech - pozowała na balkonie w czarnej, cekinowej sukni z białym szalem, która upodobniła ją do największych gwiazd ze "złotej ery" Hollywood.

Na czerwonym dywanie natomiast Julia zaprezentowała się w niezwykle oryginalnej, oliwkowo-zielonej kreacji od polskiego projektanta. Konrad Bikowski zadbał o wspaniały krój, w którym Wieniawa - wystylizowana przez Kacpra Kujawę - wyglądała przepięknie.

Natalia Janoszek w Cannes 2024

Natalia Janoszek na swoim Instagramie pochwaliła się udziałem w premierze "Twilight of the Warriors". Jak szybko się okazało - Natalia tradycyjnie trochę nagięła rzeczywistość. Owszem, pojawiła się w Cannes i owszem, podczas trwania słynnego, 77. Festiwalu Filmowego.

Natomiast zaproszono ją nie na główny event, a poboczną imprezę w Marché du Film - jak poinformował Pudelek. Co ciekawe Natalia Janoszek ponoć przyjechała tam na zaproszenie IMPPA, co ma być skrótem od Indian Motion Picture Producers' Association. Janoszek nie oznaczyła ich jednak w swoich social mediach... bo ich nie mają. Jedyny ślad to nieaktywny od 2018 roku profil na Facebooku z 700 polubieniami. Cóż... Przynajmniej na swoim profilu pokazała strojną, różową suknię.

Caroline Derpieński w Cannes 2024

Caroline Derpieński, która na jakiś czas dała o sobie zapomnieć, postanowiła powrócić w wielkim stylu. W Cannes Derpieński wskoczyła w różową suknię, z której nieustająco do fotografów wyglądał jej sutek.

Jak sama poinformowała w swoich social mediach - udało jej się wbić na premiery "Furiosa: A Mad Max Saga", gdzie pokazała się w błyszcząco-pierzastej kreacji i premierę filmu "Emilia Perez", na której prezentowała torebkę Diora i sutek (nie Diora).

Która z "gwiazd" wypadła najlepiej? Sprawdźcie galerię i zagłosujcie w sondzie!

