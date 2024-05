Julia Wieniawa zdradziła, z kim jest w Cannes! Radosna nowina?!

Tak baluje Rafał Mroczek w podróży poślubnej! Tego nikt by się po nim nie spodziewał

Magda Gessler po raz pierwszy wyznała, co ją uszczęśliwia! To wcale nie jest gotowanie

Wieniawa ogłasza radosną nowinę! Prosto z Cannes!

Julia Wieniawa właśnie bryluje na czerwonym dywanie na festiwalu filmowym w Cannes. To obok gali Oskarów w Hollywood najważniejsze wydarzenie w świecie kina na świecie. Nasz gwiazda jak zawsze zaprezentowała się w pięknych stylizacjach.

- Uchylę rąbka tajemnicy wreszcie - zaczęła Wieniawa swoją relację prosto z łóżka. - A właściwie to nawet nie rąbka, a całą tajemnicę objawię dlaczego, po co i z kim jestem w Cannes!

Wieniawa potrafi budować napięcie. I tym razem fani wstrzymywali oddech do ostatniej sekundy, aż gwiazda wreszcie zdradzi tajemnicę.

- To bardzo ważny dla mnie dzień. Niezwykle wzruszona i zaszczycona pragnę Was poinformować, że zostałam oficjalną polską ambasadorką absolutnie ikonicznej marki L’Oréal Paris. Cieszę się, że dołączam do grona tak wspaniałych i inspirujących kobiet, które od lat promują hasło 'Jesteś tego warta'. Hasło, które ma w sobie ogromną moc i cały szereg znaczeń. Hasło, które towarzyszy mi od dziecka i z którym niezwykle się utożsamiam. Tak. Jestem tego warta. I jestem z tej współpracy ogromnie dumna.

Sonda Julia Wieniawa jest dobrą aktorką? TAK NIE NIE WIEM