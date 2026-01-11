Roxie Węgiel skończyła 21 lat. Tak odpowiedziała na życzenia od teściowej

Roksana Węgiel zaistniała w show-biznesie jako bardzo młoda dziewczyna. Teraz jest już "weteranką" sceny, bo działa na niej już od blisko 10 lat! Zanim pojawiła się w "The Voice Kids" w 2017 r., już śpiewała. Program wygrała w 2018 r. i jej kariera ruszyła z kopyta. Węgiel miała wtedy tylko 13 lat. Dziś jest 21-latką z bogatym doświadczeniem scenicznym, wokalnym i show-biznesowym, a prywatnie żoną.

Z Kevinem Mglejem i żyje, i współpracuje. Zakochani budują swój pierwszy wspólny dom, podróżują, opiekują synem Kevina z poprzedniej relacji i we wszystkim doskonale się uzupełniają. Roxie świetnie dogaduje się z mężem, a co z teściową? Życzenia urodzinowe od Anny Mglej oraz odpowiedź Roxie wiele mówią o ich relacji.

Roksana Węgiel ma urodziny. Skończyła 21 lat. Teściowa złożyła jej życzenia w sieci

Roxie urodziła się 11 stycznia 2005 r., teraz skończyła więc 21 lat. Choć jest bardzo młoda, ma już poukładane życie zawodowe i prywatne. Osiągnęła bardzo wiele bardzo wcześnie - jej rówieśnicy, a nawet osoby starsze od piosenkarki, często dopiero szukają swojej drogi. Tymczasem Roksana podbija polską scenę muzyczną oraz internet. Na Instagramie jej profil jest śledzony aż przez 1,5 miliona internautów!

W dniu urodzin Roxie na InstaStory pokazała m.in. życzenia od swojej mamy i od teściowej. Edyta Mglej na swoim profilu pokazała kompilację kilka zdjęć z ukochaną córką - ze wspólnego wypoczynku, wyjazdów, z psiakiem i z wygłupów. Mama gwiazdy napisała: "Happy Birthday" i dodała liczbę 21. Trzeba przyznać, że panie Węgiel wyglądają niczym siostry!

A jak na urodziny synowej zareagowała Anna, mama Kevina? Udostępniła w sieci wakacyjną fotkę Roxie, do której ta pozowała w szortach i kusym topie i napisała:

Niech każdy dzień przynosi ci piękną historię. Bądź szczęśliwa kochana. Birthday Girl.

Roksana udostępniła życzenia na swoim koncie z dopiskiem:

Dziękuję. Kocham.

Wiedzieliście, że synowa i teściowa mają tak ciepłą relację?

