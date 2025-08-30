Macocha Roksana Węgiel z dzieckiem na wakacjach. Tak Roxie wkracza w dorosłość

Roksana Węgiel, po ślubie z Kevinem Mglejem, została macochą dla jego 5-letniego syna, Williama.

Roksana, Kevin i William spędzili razem wakacje, podczas których spacerowali, pływali jachtem, grali w tenisa i skakali do wody.

Roksana Węgiel podkreśla, że stara się być wsparciem dla syna Kevina i chce, by kojarzył ją z "fajną ciocią", zdając sobie sprawę, że bycie macochą nie jest łatwe.

Roksana Węgiel zdecydowanie nie miała typowego dzieciństwa. Raczej niestandardowa jest także jej młodość. W końcu mając zaledwie, 19 lat wzięła ślub, a wielką karierę muzyczną robi przynajmniej od czasu wygranej w show TVP "The Voice Kids". Roxie właściwie każdego dnia pobiera przyspieszony kurs dorosłości. Patrząc na jej dojrzałość, trudno uwierzyć, że artystka w tym roku skończyła dopiero 20 lat. Jej związek z Kevinem Mglejem od początku wzbudzał spore emocje - przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze - mąż Roksany Węgiel jest od niej sporo starszy (8 lat), po drugie - Kevin Mglej ma syna z poprzedniego związku (z aktorką Malwiną Dubowską). Siłą rzeczy zatem Roxie jest dla obecnie 5-letniego chłopca macochą. Piosenkarce imponuje to, jakim ojcem jest jej ukochany.

Kevin spędza bardzo dużo czasu z Williamem. Jak tylko ma go pod opieką, to poświęcamy mu bardzo dużo czasu. Kevin jest bardzo dobrym ojcem

- podkreśliła Roksana Węgiel w rozmowie z Plejadą.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej z synem razem na wakacjach

W tym samym wywiadzie Roxie odniosła się też do swojej roli w opiece nad chłopcem. Zaznaczyła, że bycie macochą to nie jest takie proste.

Nie jest to najłatwiejsza rola, aczkolwiek ja skupiam się przede wszystkim na tym, żeby być wsparciem dla syna Kevina, dobrą ciocią i dać mu dużo ciepła. Dać mu poczucie, żeby ciocia kojarzyła się z kimś fajnym. To też nie jest łatwe dla dziecka

- mówiła dojrzale Roksana Węgiel, która właśnie spędziła wakacje zarówno z Kevinem Mglejem, jak i małym Williamem. Po raz kolejny Roxie udowodniła, że wkraczanie w dorosłość nie jest dla niej problemem. Nawet w tak przyspieszonym tempie. A wakacje? Atrakcji nie brakowało. Były spacery, pływanie jachtem, gra w tenisa czy skoki do wody... Zdjęcia z wyprawy prezentujemy w naszej galerii.

